Deux grands rendez-vous pour le prix d’un. En avril 2022, les Français vont élire un nouveau président de la République, avant de retourner aux urnes, à peine deux mois plus tard, à l’occasion des élections législatives. Dans un contexte sanitaire toujours tendu, doit-on craindre une faible mobilisation des électeurs ? Qui sont les candidats déclarés aux présidentielles ? À quoi servent les élections législatives ? Qui peut voter, et comment ? Mode d’emploi d’un double scrutin décisif pour les cinq prochaines années.

L’élection présidentielle

Le premier tour de la présidentielle, la douzième sous la Ve République, aura lieu le dimanche 10 avril, et le second tour le 24 avril. Le chef de l’État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, quel que soit le taux de participation. Emmanuel Macron, élu pour la première fois le 14 mai 2017, a donc tout à fait le droit de se représenter cette année. En revanche, s’il est réélu en 2022, il ne pourra pas porter une troisième candidature en 2027.



Qui peut se présenter aux élections ?

Pour entrer officiellement dans la course, les prétendants à l’Élysée doivent recueillir 500 parrainages d’élus (maires, parlementaires, conseillers régionaux et départementaux…) dans au moins 30 départements différents, et sans dépasser 50 signatures dans un même département. La période de collecte des parrainages débutera au lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs. Le document est attendu pour le 30 janvier 2022.



Le calendrier pré-électoral

Les prétendants déclarés ne pourront officiellement déposer une candidature que s’ils obtiennent les 500 signatures avant le 4 mars. Pour connaître la liste officielle des candidats à la présidentielle, il faudra patienter jusqu’au 11 mars, une semaine plus tard. La campagne présidentielle officielle débute le le 28 mars, et sera interrompue le vendredi 8 avril à minuit. Entre ces deux dates cruciales, l’Arcom (ex-Conseil supérieur de l’audiovisuel fusionné avec Hadopi) sera mis à rude épreuve. Les candidats devront en effet tous bénéficier des mêmes temps de parole et des mêmes temps d’antenne. Mêmes règles pour l’entre-deux-tours.

Liste composée d’une vingtaine de candidats déclarés au 5 janvier 2022 :



Extrême gauche



• Philippe Poutou (anticapitaliste)

• Anasse Kazib (communiste)

• Nathalie Artaud (LO)

• Fabien Roussel (PC)

• Jean-Luc Mélenchon (LFI)



Gauche traditionnelle



• Anne Hidalgo (PS)

• Arnaud Montebourg (ex-PS)



Gauche écologiste



• Yannick Jadot (EELV)



Droite conservatrice



• Valérie Pécresse (LR)

• Antoine Martinez (Volontaires pour la France)



Extrême droite



• Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France !)

• Florian Philippot (ex-RN, Patriotes)

• Jean-Frédéric Poisson (VIA)

• Marine Le Pen (RN)

• Eric Zemmour (Reconquête)



Autres



• Jean Lassalle (Résistons)

• François Asselineau (UPR)

• Hélène Thouy (Parti animaliste)

• Eric Drouet (gilet jaune)

• Clara Egger (Espoir RIC 2022)

• Alexandre Langlois (Refondation)

• Antoine Waechter (ex-vert)

• Georges Kuzmanovic (souverainiste, ex-LFI)

Qui peut voter ?



Pour devenir électeur, le citoyen doit s’inscrire sur les listes électorales – à la mairie ou sur internet – avant le 4 mars. Seules les personnes majeures (née le 9 avril 2004 au plus tard), de nationalité française, et qui « jouissent de leurs droits civils et politiques », comme le mentionne le ministère de l’Intérieur, ont le droit de vote. En mai dernier, près de 48 millions de Français étaient inscrits sur les listes électorales, selon l’Insee. Ce qui représente 94% des citoyens en âge de voter.



Une dernière condition, inédite et propre à cette édition 2022 de l’élection présidentielle, doit être prise en compte : le passe vaccinal. Son adoption a été examinée à l’Assemblée nationale et adoptée. La version restreinte de l’ancien passe sanitaire, qui exige un schéma vaccinal complet, devrait entrer en vigueur à partir de la semaine du 17 janvier.

Les élections législatives

Le premier tour des législatives aura lieu le 12 juin 2022, et le second le 19 juin. Moins de deux mois après l’élection du nouveau président de la République (prise de fonction le 13 mai au plus tard), les citoyens français seront rappelés aux urnes pour renouveler les 577 sièges de l’Assemblée nationale. L’enjeu principal des législatives est de savoir si le locataire de l’Élysée, tout juste élu, disposera d’une majorité et d’un gouvernement situés sur la même ligne politique que lui pour les cinq années à venir. En ce qui concerne les électeurs, les critères de participation sont les mêmes que pour les présidentielles. La date limite pour l’inscription au vote est le 6 mai 2022.

