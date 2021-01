Le report pour cause de pandémie du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN, n’a pas découragé les initiatives lancées pour ce rendez-vous mondial. Au contraire. Des coopérations longues, inédites, se sont mises en place et se pérennisent en utilisant les outils non-présentiels. L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et le Conservatoire du littoral, ont construit en partenariat une initiative collective qui vise à décloisonner les acteurs, afin d’innover. ICO (Islands, coasts and oceans) Solutions 2021 se définit comme « l’évènement des solutions concrètes 100 % dédiées aux problématiques environnementales des îles, côtes et océans ».Pour Agnès Vince, directrice du Conservatoire du littoral, l’enjeu est de jouer « un rôle d’interface entre les entreprises via la CCI et les enjeux terre mer. »

Les territoires côtiers concentrent des enjeux particulièrement forts : près d’un tiers de la population méditerranéenne et la moitié de la population européenne vivent dans une zone côtière ; en France, le taux d’artificialisation atteint 28 % dans les territoires à moins de 500 m de la mer. En Europe, 51% de la capacité de lits des hôtels est concentrée dans les régions côtières. La Méditerranée, concentre 30% des touristes internationaux, en faisant la première destination touristique du monde, sur seulement 0,8 % de la superficie des mers du globe. Dans ce bassin, 11 % de la richesse économique totale et des emplois sont dépendants du tourisme. La Méditerranée concentre 58% du trafic total maritime, impactant les milieux et la biodiversité marine.

La Méditerranée est représentative des enjeux marins à l’échelle mondiale

La Méditerranée concentre 58% du trafic maritime mondial et les activités de croisières y sont particulièrement développées, la Méditerranée est représentative des enjeux marins à l’échelle mondiale : elle ne représente qu’environ 1% du volume global des océans, et compte pourtant plus de 17 000 espèces marines, avec le plus haut taux d’endémisme (1) au monde, soit 20 à 30% des espèces.

Les espèces endémiques au Frioul Photo CA

La Méditerranée cristallise les enjeux rencontrés par l’ensemble des océans du monde. C’est pourquoi, ICO Solutions vise, à travers plusieurs ateliers abordant les questions de restauration écologique, de croisière et tourisme durable, de rassemblement de bailleurs de fonds ou encore d’actions de conservation de la biodiversité, d’apporter des réponses concrètes à ces enjeux méditerranéens, dans une logique de réplique aux océans et côtes du monde. Laurent Roy, directeur de l’Agence de l’eau est en attente « de solutions concrètes pour les villes, les espaces littoraux pour aller vers un bon état des eaux littorales et marines ».

Dans un contexte sanitaire bien particulier, ICO Solutions associera des temps de rencontres en distanciels et en présentiels, lorsqu’ils seront possibles, pour se clôturer en septembre prochain. Cette année de programmation s’achèvera ainsi par les journées engagements, qui se tiendront début septembre, au Palais de la Bourse, à Marseille, en parallèle du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et seront consacrées à la présentation des solutions envisagées et des engagements des partenaires associés à leur co-construction.