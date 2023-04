Lauréate de l’appel projets des zones industrielles bas carbone (Zibac) dans le cadre de France 2030 depuis janvier, l’association Piicto a présenté le projet « Syrius » (Synergies régénératives industrielles sud) devant 170 personnes au sein de la Villa Khariessa à Martigues lundi 3 avril. L’association, gestionnaire de la plateforme industrielle et innovante du Caban-Tonkin, a notamment travaillé avec Novachim et Capenergies pour proposer un programme d’une trentaine d’études aux industriels intéressés pour réfléchir aux « trajectoires de décarbonation » entre Fos-sur-Mer et Gardanne, une zone responsable de 25% des émissions industrielles françaises (18 MtCO2).

Les sites concernés de le pourtour de Berre

« On a voulu marquer le coup et rappeler l’approche méthodologique des études et les objectifs aux partenaires et élus », explique Nicolas Mat, le secrétaire-général de l’association Piicto et responsable du programme Syrius, contacté par Gomet’. Le projet coordonné par Piicto regroupe ainsi les principaux industriels de la Zone industrialo-portuaire de Fos, du pourtour de l’étang de Berre jusqu’au bassin de Gardanne, ainsi que des acteurs de la logistique.

Près d’un tiers des études de Syrius déjà lancé

Après avoir rappelé les contours du projet, Piicto a organisé deux tables rondes avec les industriels pour partager leurs étapes de décarbonation ou leur stratégie à venir. « Ce qui était intéressant c’est que certains industriels ont déjà bien avancé sur leur stratégie. Mais ceux qui sont en train d’y réfléchir ont besoin de les travailler en intersites. D’où notre démarche d’avoir réuni des sidérurgistes, cimentiers, énergéticiens, logiciens sur cette journée », explique Nicolas Mat.

Les études présentées de Syrius (Crédit : Syrius)

Pour accompagner ces industriels, chacun à des étapes différentes de leurs mutations plus écologiques, le projet Syrius a ciblé une trentaine d’études. Ces recherches sont cofinancées à parts égales entre l’Ademe et une quarantaine d’industriels partenaires pour 9 millions d’euros. Piicto affirme en avoir déjà lancé huit dont la compréhension des besoins énergétiques entrants et sortants sur la zone, la revalorisation de gisements de chaleur fatale, l’optimum du système hydrogène pour le transport et le stockage, l’identification des sources de CO2 pour le capter et le valoriser et l’optimisation du cycle de l’eau.

Les SAF (sustainable aviation fuel) : un enjeu fort pour l’aviation et le maritime

Autour de la table, Romain Wino, le directeur RSE de l’aéroport AMP, était également présent pour « témoigner de l’intérêt de l’aéroport pour les SAF », explique Nicolas Mat. Les SAF – sustainable aviation fuel ou les Carburant d’aviation durable (CAD) en français – sont des biocarburants permettant de réduire l’empreinte carbone des avions ou des navires. Les SAF représentent jusqu’à -90% des émissions de GES par rapport au kérosène, selon les chiffres de Romain Wino. « Les SAF seront amenés à remplacer le kérosène car ce biocarburant ne nécessite pas de modifier les moteurs. Vous pouvez avitailler les avions à 50% avec du SAF sans bon technologique. », précise-t-il.

Rencontré le 4 avril en marge de la visite de la construction du futur téléphérique reliant la gare de Vitrolles à l’aéroport, le géographe de formation réaffirme son intérêt pour le SAF mais s’il est produit localement et pour une consommation locale. « Si on achemine le SAF en camion ça n’a plus de sens écologique », souligne le spécialiste.

Schéma Hynovera (Crédit : DR)

Romain Wino vante ainsi les mérites d’un SAF produit à partir d’hydrogène qui permettrait de réduire davantage les émissions de carbone de ce biocarburant. Sur la centrale thermique de Gardanne, le projet Hynovera de Hy2gen y travaille. Et Nicolas Mat confirme l’intérêt plus global des industriels qu’il représente pour la production locale de SAF.

Mais au-delà de l’enjeu industriel, la décarbonation de l’industrie doit intéresser les élus, explique le secrétaire général de Piicto. « Elle vient créer de nouvelles filières car elle implique des mutations forte et l’évolution des savoir-faire et donc de l’emplois. Cette mutation doit s’accompagner d’une logique territoriale », conclut-il.

