Tout juste créée en janvier 2020, la start-up Provence Label Box vient de lancer une campagne de financement participatif. Objectif : vendre ses 100 premières box. Il s’agit de coffrets destinés aux propriétaires de locations saisonnières qui ont l’habitude de laisser un petit cadeau d’accueil à leurs locataires. À l’intérieur se trouve uniquement des produits provençaux tels que des confitures, miels, huiles d’olive, fleurs séchées, herbes aromatiques ou encore bouteilles de vin. « Ce qui m’intéresse, c’est de mettre en avant le terroir provençal. C’est pourquoi je ne sélectionne que des produits dont 100% des ingrédients principaux sont cultivés et récoltés en Provence. L’aspect artisanal est aussi primordial », explique à Gomet’ Charles Delvincourt, fondateur de Provence Label Box.

L’entrepreneur mène un gros travail de recherche afin d’inclure des références de qualité dans ses boîtes. Avec l’objectif de « distribuer les meilleurs produits de la région à travers le monde entier », grâce au vecteur Airbnb et des autres plateformes de location. Une trentaine de coffrets s’est écoulée en l’espace des trois premiers jours. Et la barre des 45 est déjà franchie. « Ces premières ventes permettront de trouver un local professionnel pour franchir un cap au niveau logistique », ajoute l’entrepreneur.

Le coffret gourmet de Provence Label Box à 20 euros © DR

Provence Label Box, ou l’ère de la personnalisation

Il reste que la Provence est un large territoire couvrant de nombreux terroirs. Chacun apportant son lot de spécialités. Face à cette hétérogénéité, la start-up a opté pour la personnalisation du contenu des box. Pas moins de neuf sont proposées, dont la thématique reflète les produits glissés à l’intérieur (coffret confiture, coffret miel, coffret vin, etc). On peut ensuite choisir parmi différents parfums, comme par exemple un panaché de divers pots de confiture ou plusieurs d’un seul goût, idem avec le miel. Il est même proposé d’y ajouter un mot personnalisé.

Prochaine étape pour : la sortie de box terroir. Une seule existe pour le moment – le coffret Sainte-Victoire – contenant des produits mettant en lumière le pays d’Aix. Elle devrait être suivie d’une spéciale calanque, d’une varoise… Jusqu’à couvrir l’ensemble des zones géographiques provençales. « Le but est de permettre aux loueurs d’offrir aux touristes quelque chose de très local », met en avant Charles Delvincourt.

Tous les produits sélectionnés par Provence Label Box viennent de Provence © DR

Objectif : 100 préventes

Côté prix, il y en a pour tous les budgets. La box la plus accessible est vendue à 9,90 euros. D’autres tournent autour des 20 euros. Les plus chères – huile d’olive et vins – grimpent à respectivement 84 euros et 126 euros. « J’ai réfléchi à des gammes correspondant aux budgets de chacun. Autant aux propriétaires qui louent leurs villas 500€ la semaine qu’à ceux qui les louent plusieurs milliers d’euros et qui recherchent des produits plus raffinés ». L’entrepreneur récupère une marge variable sur les ventes, qui grossit avec le prix des coffrets, sans plus de précision quant au montant.

Comme Charles Delvincourt le précise, la box à moins de 10 euros est un « produit d’appel » : « L’idée est qu’une personne qui a reçu un coffret commande ensuite sur le site internet de Provence Label Box les mêmes références, ou d’autres ». Étant donné le petit prix des coffrets, « des milliers » doivent être écoulés chaque année pour que la start-up soit viable. L’entrepreneur mise pour cela sur le BtoC mais également sur le BtoB, en s’adressant à terme aux agences de location de vacances et aux conciergeries. Il espère aussi trouver prochainement un ou deux associés afin de l’épauler dans cette aventure de dénicheur des meilleures pépites du terroir provençal.