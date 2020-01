La députée des Bouches-du-Rhône Cathy Racon-Bouzon a profité de la séance 7 janvier à l’Assemblée nationale pour poser une question à Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, sur la lutte contre les punaises de lit. La députée marseillaise (lien vers la vidéo), membre du groupe de travail sur la lutte contre les punaises de lit à l’Assemblée nationales tout d’abord dressé un constat : « ces parasites envahissent nos villes. Des centaines de milliers de foyers sont infestés, et ce, peu importe leur origine sociale, la présence de punaises de lit n’est pas liée à un manque d’hygiène. Cette question ne doit pas être un sujet tabou, absolument personne n’est épargné, nous sommes tous concernés. »

Punaises de lit :Des milliers de Marseillais et des centaines de milliers de Français sont touchés Cathy Racon-Bouzon

C’est ainsi qu’à Marseille des hôpitaux, bibliothèques, EHPAD, écoles et des milliers de foyers ont été touchés. La députée des Bouches-du-Rhône tient à insister sur la reconnaissance de la souffrance psychologique lié à ce fléau. Comme elle le souligne « des milliers de Marseillais et des centaines de milliers de Français sont touchés à leur domicile et souffrent au quotidien. Les démangeaisons causées par des piqûres répétées peuvent entrainer de graves troubles du sommeil, ce qui engendre fatigue, stress, anxiété et altère considérablement et durablement la qualité de vie des personnes victimes de l’infestation. »

Cathy Racon-Bouzon rappelle au ministre qu’il est urgent de mettre en place une véritable politique publique de lutte contre les punaises de lit – elle a pour sa part demandé au préfet de région et à l’ARS d’organiser une réunion de concertation afin de trouver des solutions concrètes au niveau local – et lui demande si cette infestation pourrait être reconnue comme un véritable problème de santé publique.