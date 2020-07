Share on Facebook

Après l’élection à la mairie centrale de Marseille samedi 4 juillet, les élections des maires d’arrondissements avaient lieu ce dimanche 12 juillet. Sans surprise, Sophie Camard a été élue maire des 1er et 7 arrondissements de Marseille (1er secteur). C’est la seule des têtes de liste du Printemps marseillais à ne pas figurer parmi les 30 adjoints de la nouvelle majorité annoncés lors du conseil municipal du 4 juillet. Elle n’est pas frappée par la règle qui est de ne pas cumuler un poste d’adjoint et de maire secteur. Sophie Camard (lire son discours d’investiture et la liste de ses adjoints) succède à Sabine Bernasconi (LR)

En revanche, les 2e et 3 arrondissements, le 2e secteur, Benoît Payan, désormais 1er adjoint de la ville ne pouvait pas briguer pas le siège de maire. Il revient finalement à Anthony Krehmeier (7e sur la liste du Printemps) qui est également conseiller métropolitain. Les colisitiers de Debout Marseille, la liste EELV qui avait fusionné avec Le Printemps marseillais au second tour soutenaient, avec l’écologiste Nouriati Djambaé, une femme issue de la diversité. Le trentenaire Anthony Krehmeier, militant socialiste que l’on dit proche de Benoît Payan, est le benjamin des maires de secteurs. Il succède à Lisette Narducci (ex-candidate de la liste de Bruno Gilles et désormais adjointe du Printemps marseillais).

Dans le très convoité 3e secteur (6e et 8 arrondissements) dans lequel Olivia Fortin a battu Martine Vassal, c’est finalement Pierre Benarroche, représentant la liste du Printemps marseillais qui a été élu ce dimanche matin à la majorité dès le premier tour. Pierre Benarroche, architecte de formation, était sixième sur la liste d’Olivia Fortin. Il succède à Yves Moraine.

Fier de faire partie de cette magnifique équipe et de m'être vu confier la charge de 1er adjoint.



Pierre Benarroche sera un maire formidable et nous serons tou.te.s derrière lui pour réussir dans cette lourde mais noble mission.



Au travail!!!#PrintempsMarseillais pic.twitter.com/mJtF9EIWeq — ☀️Jean-Marc Bonnaffous☀️ (@jemabon) July 12, 2020

Dans le 4e secteur, celui gagné par Michèle Rubirola, désormais maire de Marseille, c’est un autre colistier qui va occuper le siège perdu par Marine Pustorino (LR, liste de Bruno Gilles). Pour lui succéder, Le Printemps a finalement choisi l’écologiste Didier Jau, conseiller d’orientation, qui était seulement en 24e position (sur 27 élus) sur la liste du Printemps.

Félicitations à Monsieur le nouveau Maire du 4-5, @DidierJau, et à l’ensemble des Conseillères et Conseillers d‘arrondissements ! ☀️ « Nous voulons le meilleur pour notre ville, rien de moins ». 🇫🇷 #Marseille #Marseille45 pic.twitter.com/fohGZQp1Cy — Théo Challande Névoret ☀️🌈 (@TheoChallande) July 12, 2020

Dans le 5e secteur (9 et 10e arrondissement), Lionel Royer-Perreaut (LR) retrouve son siège de maire tout comme dans les 11e et 12e arrondissements, Julien Ravier. Dans ce dernier secteur, où des pratiques de procuration frauduleuses ont provoquée l’ouverture d’une enquête judiciaire un recours a été déposé par le candidat du Printemps marseillais Yannick Ohanessian.

13-14 : Marion Bareille succède à Stéphane Ravier

Dans le 7e secteur (13e et 14 arrondissements), Marion Bareille, seconde sur la liste de David Galtier (élu vice-président à la Métropole), la tête de liste dans le secteur de Martine Vassal, hérite du fauteuil de maire jusqu’à présent détenu par le Rassemblement national.

J’ai eu l’honneur ce jour d’être élue Maire des 13e et 14e arrondissements de #Marseille.

C’est à la fois un bonheur mais aussi une véritable responsabilité pour notre secteur, le plus peuplé de Marseille.

Désormais la Mairie est ouverte à TOUS les habitants, j’ai bien dit TOUS pic.twitter.com/Ov2oLANNmQ — Marion Bareille (@MarionBareille) July 12, 2020

Enfin , dans le 8e secteur gagné par Samia Ghali le 28 juin dernier, c’est Nadia Boulainseur, une proche de la sénatrice et désormais deuxième adjointe à la Ville, qui a été élue nouvelle maire.

