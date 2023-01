Share on Facebook

Début aujourd’hui de notre série consacrée aux annonces du Grand port maritime de Marseille lors de la conférence de presse du 24 janvier.

Le terminal de Méditerranée (Graveleau) sur les bassins de Fos-sur-Mer continue sa mue. Le port de Marseille-Fos prévoit d’investir 23 millions d’euros entre 2023 et 2024 pour réaménager la desserte ferroviaire du terminal de conteneurs sur la darse 2. Ces aménagements visent à améliorer le fret ferroviaire sur les bassins Ouest en vue de la hausse du trafic de conteneurs.

En 2022, les études préalables ont été menées pour « relier le faisceau ferroviaire des deux terminaux (PortSynergy Erofos et Seayard) pour améliorer l’efficacité des modes ferroviaires », explique Hervé Martel, le président du directoire du Grand port maritime de Marseille-Fos (GPMM) lors de son bilan 2022. Des trains complets, composés avec des coupons issus des deux terminaux, pourront entrer et sortir directement depuis le terminal Seayard. Cet aménagement doit assurer un gain en capacité, réduction des manœuvres ferroviaires, accroissement de la sécurité et amélioration de la robustesse.

A gauche, Christophe Castaner, le président du Conseil de surveillance du GPMM, à droite, Hervé Martel, le président du directoire du GPMM. (Crédit : MG)

Au cours de l’année 2023, le port de Marseille-Fos va lancer trois projets pour dessiner sa « virgule ferroviaire ». Les travaux de longrines des portiques ferroviaires débuteront en juin 2023 pour 15 mois maximum. Les travaux pour réaliser la plateforme support des voies ferrées, puis ceux de pose des équipements de rails et de la signalisation ferroviaire débuteront en juillet 2023.

Du côté des bassins Est, le port de Marseille-Fos doit également repenser ses aménagements ferroviaires en vue de la fermeture de la gare du Canet en 2024. La potentielle remise en service du raccordement du terminal de Mourepiane vient d’achever une phase de concertation publique.

Le port veut assurer le développement de la logistique puisque « l’hinterland du port s’approfondit », se réjouit Hervé Martel. Le fer a progressé de 4% entre 2021 et 2022 avec 230 000 conteneurs acheminés par train (parmi les 1,53 million d’EVP).

