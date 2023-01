Share on Facebook

Les manifestations contre les retraites ont été très nombreuses en France avec des cortèges particulièrement fournis comme à Marseille avec quelque 26 000 personnes selon la préfecture de police. Selon un estimation des participants relayées par La Provence, ce sont 125 000 personnes qui auraient défilé dans la ville.

Dans l’enseignement l’Académie d’Aix Marseille fait état en début d’après-midi d’une grève très suivie chez les enseignants avec près d’un professeur sur deux en grève dans le primaire et 40% en moyenne de le second degrè. L’Académie d’Aix-Marseille communique les taux de participation au mouvement social de ce jour :

Moyenne générale pondérée : 41,43%

Moyenne enseignants pondérée : 43,69%

Moyenne pondérée enseignants du 1er degré : 48,69%

Moyenne pondérée enseignants du 2nd degré : 39%

La participation des enseignants dans les collèges est estimée à 39,39%, dans les lycées d’enseignement général et technologique à 39,69% et dans les lycées professionnels à 27,84%.

La grève a été très suivie dans toute la fonction publique, notamment dans les transports (SNCF, TER et RTM). En France, les premiers chiffres remontés par les autorités attestent d’une mobilisation très importante. Selon les pointages des préfectures de police rapportés par l’AFP, 36 000 personnes ont ainsi défilé à Toulouse, 25 000 à Nantes, 19 000 à Clermont-Ferrand, 15 000 à Montpellier, 14 000 à Tours, 12 000 à Perpignan et Orléans, 6 500 à Mulhouse et Périgueux…

Globalement, les niveaux sont comparables voire supérieurs à ceux du 5 décembre 2019 : au démarrage de la contestation contre le précédent projet de réforme des retraites, la police avait compté 806 00 manifestants en France, la CGT 1,5 million rappelle Le Figaro.