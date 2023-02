Ce mardi 11 février, les manifestants monteront une troisième fois au créneau contre la réforme des retraites, après deux premières journées de mobilisation les 19 et 31 janvier dernier. Le scénario est le même que pour l’acte II : le rendez-vous est fixé à 10h30 au Vieux-Port. Le cortège s’acheminera ensuite comme la dernière fois vers le Mucem, puis la Joliette pour prendre fin à la Porte d’Aix.

Des transports en commun ralentis

Comme les fois précédentes, les déplacements en transports en commun devront être limités, et pour cause : le trafic sera fortement perturbé. La SNCF annonce ainsi des perturbations sur les TGV, les trains express régionaux mais aussi les Intercités.

– TER : 3 trains sur 10 en moyenne

– TGV axe sud-Est : 2 trains sur 5

– Intercités : 2 trains sur 5

Pour ce qui est du réseau opéré par la Régie des transports métropolitains (RTM), cette dernière prédit des temps d’attente rallongés entre chaque métro (toutes les 10 minutes sur le M1 à 17h) ou tramway (toutes les 10 – 15 minutes environ), dont le trafic devrait cependant être maintenu toute la journée. Concernant les bus, les fréquences de passages seront également impactées en fonction des lignes.

Le trafic des métros et tramway ce 7 février lors de la mobilisation contre la réforme des retraites (crédit : RTM)

Fermetures d’écoles : le service minimum assuré par les mairies de secteur

Du côté des écoles publiques et des crèches, de nombreuses fermetures sont à prévoir (la liste des écoles, crèches et haltes garderies en grève est mise à jour sur le site de la Ville de Marseille). Dans ces cas, les mairies de secteur proposeront un service minimum d’accueil pour les enfants. C’est le cas notamment dans les 6e et 8e arrondissements où les centres d’animation Vauban et Pastré seront ouverts à cet effet.

Le secteur de l’énergie en grève pendant 48h

Les syndicats appellent également à la grève parmi les électriciens et les gaziers, non seulement le 7 février mais également le 8 février. La CGT Energie Marseille encourage en outre dans un communiqué (voir ci-dessous) à multiplier les actions dites « Robin des bois » en appliquant des tarifs réduits, la gratuité et en ne coupant pas le courant en cas de non-paiement.

La précédente mobilisation le 31 janvier dernier a réuni 40 000 personnes dans les rues de Marseille selon la Préfecture de police (205 000 selon les syndicats). L’engouement sera-t-il le même pour cet acte III ? Quoi qu’il en soit, le mouvement ne devrait pas s’arrêter là : une quatrième journée de mobilisation est d’ores et déjà prévue ce samedi 11 février.

