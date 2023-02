Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Solena Canale Parola. La directrice générale et cofondatrice de Cearitis nous présente la solution de biocontrôle développée par cette start-up aixoise, installée au Technopôle de l’Arbois Méditerranée. Sa technologie inédite, encore à l’essai, utilise les mécanismes sensoriels présents dans la nature pour combattre les insectes ravageurs. Une alternative responsable aux pesticides chimiques, toxiques pour la biodiversité. Cearitis complète son innovation avec des solutions agroécologiques. La jeune entrepreneuse prévoit une mise en vente de son produit en 2024. D’ici là, elle prépare en ce moment une première levée de fonds de 800 000 euros auprès de business angels, notamment Provençaux. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

crédit : Koovee

Dans la rubrique “actu de la semaine”, on parle de l’exposition « Best OFF du DD » qui a ouvert ses portes le 31 janvier à Marseille, au siège de l’ordre des Architectes Paca (6e). Elle propose au public de découvrir 69 ouvrages architecturaux parmi les plus innovants de ces dix dernières années en matière de durabilité et de frugalité. L’exposition court jusqu’au 14 avril. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit des couverts comestibles Koovee. La société marseillaise a déjà séduit plus de 300 entreprises à travers la France, la Belgique et l’Espagne avec ses cuillères et ses fourchettes à croquer. Elle fabrique près de 100 000 unités par mois, sucrées ou salées, dans son atelier situé dans le 15e arrondissement. Koovee prévoit bientôt de sortir un biscuit couteau pour compléter son offre.

