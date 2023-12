C’est une bonne nouvelle tombée à 48 heures de la veillée de Noël. En septembre, le diocèse de Marseille organisait les Rencontres méditerranéennes, marquées par la venue du pape François. Un événement célébré en grande pompe avec, entre autres, l’organisation d’une messe au stade Vélodrome devant 57 000 spectateurs. Afin de financer cette onéreuse semaine de festivités – 2,3 millions d’euros -, l’archevêché avait fait appel aux dons, qui ont permis de collecter 600 000 euros, mais aussi au mécénat qui a pour sa part engrangé 1,2 million d’euros. Malgré cela, l’archevêque de Marseille et cardinal Jean-Marc Aveline écrivait début octobre aux fidèles pour lancer un appel de détresse : il manquait alors toujours au Diocèse 500 000 euros pour boucler son budget…

Le diocèse annonce être enfin parvenu à cet objectif. « Répondant à l’appel largement relayé par la presse, de très nombreuses personnes, originaires de toutes les régions de France et heureuses d’avoir suivi le voyage du pape à Marseille à la télévision, ont fait un don. Cette participation généreuse, complétée par la contribution de plusieurs diocèses de France et de nouveaux mécènes, a permis de réunir la somme manquante » se réjouit-il dans le communiqué.

Mgr Aveline (à gauche) avec le pape et Emmanuel Macron samedi 23 septembre au Pharo (Crédit JY Delattre)

« J’exprime mon immense reconnaissance à toutes les personnes qui ont fait des dons, réagit le cardinal Jean-Marc Aveline. Qu’ils soient modestes ou conséquents, tous une grande valeur car ils ont permis d’aider le diocèse à prendre en charge les frais de cet événement qui, on le sait aujourd’hui, aura largement dépassé les frontières de Marseille ! C’est toute la France qui a vécu cet événement et c’est toute la France qui a répondu à notre appel : que chacun en soit profondément remercié. Désormais, dans l’élan de cet événement et à l’approche de Noël, que notre mobilisation pour la Méditerranée, fragilisée par tant de guerres et de violence, ne faiblisse pas ! » écrit celui qui fut à l’origine même de l’organisation de l’événement et fidèle accompagnateur du pape François durant son séjour phocéen.

Le stade vélodrome se remplit pour la messe avec le pape François (Crédit C Apothéloz)

Liens utiles :



> Le site du Diocèse de Marseille

> Notre dossier sur la venue du Pape à Marseille