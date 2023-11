Le “Tactile Tour” a fait étape à Aix-en-Provence cette semaine (du 7 au 12 novembre). Imaginée par l’association Valentin Hoüy et modélisée sur des plaques en polyuréthane par Rémy Closset, architecte honoraire et administrateur de l’association de soutien aux déficients visuels et à leur entourage, l’exposition offre un “permis de toucher” de grandes œuvres de l’art occidental du 11e au 19e siècles. Jeudi 9 novembre, dans la matinée, nous sommes accueillis par Patricia Souiller, médiatrice culturelle et guide du Tactile Tour au Musée Granet de la cité. Dans quelques instants, Patricia et son collègue Julien Reynes, accompagneront deux groupes de déficients visuels, l’antenne de l’association Valentin Hoüy de Salon-de-Provence et l’ADVP (Association de déficients visuels de Provence) pour une bonne heure de découverte artistique et sensoriel.

Découvrir le musée dans tous ses sens

L’exposition Tactile Tour est itinérante puisqu’elle se déplace tout le temps en France et à l’étranger, elle est adaptée pour les personnes aveugles mais tout type de public est invité à se prêter au jeu et à la découverte, les yeux bandés. « Les enfants sont aussi particulièrement sensibles au toucher des œuvres, ils devinent les traits des personnages d’un tableau et sont attentifs aux détails » témoigne la médiatrice du musée. « C’est un peu plus difficile pour les adultes sans handicap pour qui le toucher n’est pas une évidence, l’acuité est moins marquée » précise-t-elle. Ce qui marque l’exposition Tactile Tour et attire les groupes et associations pour personnes déficientes visuelles c’est surtout l’aspect sensoriel de la visite, « pour une personne qui ne voit pas, simplement avoir une description rédigée sur un papier d’un tableau ne suffit pas, demande beaucoup d’attention et est parfois source de déception, le Tactile Tour permet au visiteur de rentrer dans l’oeuvre » détaille Patricia. Parce qu’il existe mille manières différentes de découvrir l’art, les musées réfléchissent de plus en plus à changer l’accès à leurs expositions afin de plonger le visiteur dans ce qu’il découvre, par la musique, les objets, le toucher ou encore l’odorat.

La personne déficiente visuelle est accompagnée dans la découverte de l’oeuvre exposée – Crédit : Juliette Matilla

Tactile Tour : 12 dispositifs installés au Musée Granet

Dans une salle isolée du Musée Granet d’Aix, 12 dispositifs ont été installés. À côté de chaque dispositif tactile, on peut trouver un visuel de l’oeuvre originale avec un cartel de l’oeuvre originale et un cartel du dispositif tactile. Pour favoriser l’autonomie du public porteur de handicap visuel, l’explication de l’oeuvre est également traduite en braille. Les guides sont présents pour accompagner les personnes qui ont besoin dans la découverte des œuvres. À l’entrée de la salle, Patricia fait d’abord visualiser aux visiteurs les lieux, « il faut imaginer une salle longue, avec des lumières artificielles, tout est clair ici du sol au plafond ce qui fait que les dispositifs tactiles sont posés sur des tables ou vous allez vous installer dans un instant ». Réalisées par fraisage en plaque de polyuréthane, les reproductions des œuvres ont aussi été modélisées en imprimante 3D afin de leur donner du volume. De la tapisserie de Bayeux au portrait de Van Gogh, les reproductions ont plongé le temps d’un instant visiteurs handicapés visuels dans le monde de l’art.

Persuadée que la culture peut changer le monde, Patricia Souiller nous fait part de sa vision de celle-ci, « la culture est un moteur pour l’inclusion sociale, la culture peut nous réunir et créer des ponts entre nous ».

