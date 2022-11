L’école du vélo première ! Les petits cyclistes âgés de 5 à 12 ans se sont vus remettre leur diplôme mercredi 9 novembre à la Plaine à Marseille par Didier Jau, le maire de secteur. C’est le collectif Vélos en Ville qui avait été sélectionné par la mairie des 4e et 5e arrondissements pour apprendre aux enfants à faire du vélo en cinq séances, les mercredis et samedis place Jean-Jaurès. Aucun des cinq enfants inscrits pour cette première session n’était monté sur un vélo auparavant, et ils sont maintenant tous capables de suivre aisément leurs professeurs pour une grande balade en ville.

Les enfants suivent une bénévole du collectif Vélos en ville à la Plaine. (Crédit : Lisa Défossez)

« On leur a fait faire des exercices, des parcours d’agilité, des jeux ou encore de l’initiation au code de la route. On leur prête des vélos, des gilets et des casques qu’on stocke au local situé à proximité de la Plaine », détaille Zacharie Ter-Minassian, éducateur mobilité vélo du collectif Vélos en ville. « On a été contactés par la mairie qui a fait un appel d’offre. On avait déjà initié des enfants au vélo, notamment dans le cadre de la politique de la ville ‘A vélo les minots’, mais c’est la première fois qu’on le fait avec la mairie des 4e et 5e arrondissements », ajoute-t-il.

Zacharie Ter-Minassian, éducateur mobilité vélo du collectif Vélos en ville. (Crédit : Lisa Défossez)

Didier Jau : « Un moyen de déplacement bon pour la santé, l’environnement et le portefeuille »

Didier Jau explique ce choix de créer l’Ecole du vélo : « J’avais la volonté de faire une école de vélo à la Plaine. Il y avait une forte demande : la session de la semaine prochaine est déjà pleine. Le but est d’élargir cela et d’aller bien au-delà. On voudrait proposer des remises en selle pour les adultes (surtout les femmes) et des stages de réparation ».

Lui-même arrivé en vélo met en avant ce moyen de déplacement « efficace, bon pour la santé, l’environnement et le portefeuille ». La mairie de secteur a décidé de se focaliser sur les enfants car « ils ont une capacité de persuasion importante, c’est eux qui ramènent à la maison une volonté de transformer les habitudes. On forme les cyclistes de demain », explique le maire. Mais il déplore le manque d’infrastructures cyclistes à Marseille : « on a besoin de plus de sécurité et d’infrastructures dignes de ce nom car elles sont pour l’instant trop rares, mal placées et mal pensées ».

Un manque d’infrastructures à Marseille

Emmanuel Ferrier, adjoint à l’écologie urbaine et à la transition énergétique de la mairie de secteur, reconnaît aussi cette pauvreté en infrastructures : « on ne peut pas attendre d’avoir un réseau complet de pistes cyclables pour se mettre au vélo. On estime que les petits cyclistes sont en danger, c’est pourquoi on les forme au code de la route ».

Anne Vial, adjointe chargée du sport, affirme comme Didier Jau vouloir maintenant « se focaliser sur l’apprentissage du vélo pour les femmes ». Elle met en avant les deux associations Cyclotopia, récemment distinguée lors des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’, et Ecrew-vis qui travaillent ensemble pour rendre accessible l’apprentissage du vélo et proposent par exemple des ateliers de réparation. « Au-delà de la pratique du vélo, le but est aussi d’occuper l’espace public », explique Anne Vial.

Anne Vial, adjointe chargée du sport. (Crédit : Lisa Défossez)

Les enfants inscrits aux séances d’apprentissages témoignent : « A la première séance, je ne pensais pas que j’allais réussir à pédaler, mais j’ai fini par y arriver. On aimerait continuer, on va essayer de se procurer nos propres vélos », affirme Ayoub, 12 ans, ayant suivi les cours avec son petit frère Youssef. Ils semblent avoir compris l’intérêt de ce moyen de déplacement : quand le maire leur demande « vous savez que le vélo c’est bon pour la santé ? », la petite Assyah répond « ça fait faire du sport et grandir ».

Ecole du vélo : « J e ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide »

Une mère se réjouit des séances : « j’ai inscrit mes fils car ils ne savaient pas faire du vélo et je ne savais pas comment leur apprendre. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Je vais leur acheter des vélos pour qu’on puisse faire des balades ensemble ».

