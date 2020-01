Le Grand-Site Sainte Victoire vient de voir son label Grand-Site de France renouvelé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La commission supérieure des sites, perspectives et paysages du ministère, qui a émis un avis favorable, a salué « l’engagement de longue date des collectivités et des habitants pour restaurer et valoriser les valeurs paysagères du site » se félicite le territoire du Pays d’Aix qui annonce la nouvelle depuis sa page Facebook.



Le label Grand-Site est ainsi reconduit pour six ans sur un périmètre élargi avec l’intégration du massif du Concors.