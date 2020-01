Le candidat de la lite de gauche plurielle Aix en Partage Marc Pena a vivement réagi dimanche 12 janvier à la déclaration de candidature de Maryse Joisssains. Pour l’ancien président de l’université de Provence, la candidature du maire sortant semble « confirmer son attachement à une conception patrimoniale du pouvoir, alors que les Aixois attendent aujourd’hui un Maire qui réponde en priorité à leurs attentes démocratiques, écologiques et sociales. »

Dan un communiqué, Marc Pena ironise sur la dynastie Joisains : « Va t-elle continuer à se prolonger comme les rois autrefois ? Après avoir eu Alain Joissains, puis Maryse Joissains, nous aurions bientôt la fille ou la petite fille, mais encore ? Madame Joissains semble avoir oublié qu’en France il n’y a plus de Roi depuis le XIXe. Son soit-disant « sens politique » est en fait d’un autre temps et n’est pas représentatif de la ville d’Aix-en-Provence que nous devons bâtir au XXIe siècle. Le discours de « Maryse », comme elle dit, rappelle celui des sombres années 30 au siècle dernier, auquel elle appartient. »

« De la comédie à la pitrerie »

Marc Pena s’insurge ensuite contre les propos tenus par Mme Joissains à l’égard de ses concurrents politiques : « Je dénonce les propos grotesques tenus à l’encontre de ses adversaires « les brêles », qui marquent un manque de responsabilité et de considération politique. Madame Joissains semble avoir atteint aujourd’hui le degré zéro de la politique, en passant de la comédie à la pitrerie. Comment peut-elle s’imaginer plus compétente que les magistrats qui rendent justice au nom du peuple français ? »

« Pour ma part, je continuerai à mener une campagne digne et responsable pour proposer un nouveau projet municipal pour Aix-en-Provence. Les Aixois ont plus que jamais besoin de responsables politiques qui leurs ressemblent et placent l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers » souligne Marc Pena qui évoque la création de l’université unique qui a permis le Plan campus et de nombreux aménagements alors que Maryse Joissains était hostile au projet de création de ce qui est devenu Aix Marseille Université.

