Les statistiques fournies par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) tous les jours depuis fin septembre avaient montré pendant quelques jours un plafonnement, voire une baisse du nombre d’hospitalisations et de personnes en réanimation liées au covid-19. Las, les derniers jours témoignent d’un léger rebond du nombre de personnes hospitalisées et suivies en réanimation dans les établissements

Ainsi ce lundi 12 octobre, 173 patients Covid 19 sont hospitalisés dont 48 patients Covid en réanimation et 125 patients Covid en hospitalisation et aux urgences. Rappelons que selon la même source, le 14 août dernier 21 patients étaient traités pour Covid dont trois seulement en réanimation. Le 1er octobre, ils étaient 155 patients Covid dont 36 en réanimation.



Ces derniers chiffres pourraient avoir alimenter la décision du préfet prise ce dimanche de prolonger la période d’état d’alerte maximale et font écho aux déclarations du directeur de l’ARS, Philippe De Mester, qui a jugé la semaine dernière dans une lettre au préfet « cette situation défavorable et persistante. »

Point de situation chiffré des patients COVID 19 dans les Hôpitaux Universitaires de Marseille – AP-HM



14 août : 21 patients Covid dont 3 en réanimation

31 août : 66 patients Covid dont 15 en réanimation

15 septembre : 135 patients Covid dont 29 en réanimation

26 septembre : 177 patients Covid dont 43 en réanimation

27 septembre : 177 patients Covid dont 44 en réanimation

28 septembre : 177 patients Covid dont 50 en réanimation

29 septembre : 168 patients Covid dont 46 en réanimation

30 septembre : 153 patients Covid dont 43 en réanimation

01 octobre : 155 patients Covid dont 36 en réanimation

02 octobre : 154 patients Covid dont 40 en réanimation

03 octobre : 166 patients Covid dont 43 en réanimation

04 octobre : 173 patients Covid dont 44 en réanimation

05 octobre : 173 patients Covid dont 40 en réanimation

06 octobre : 170 patients Covid dont 41 en réanimation

07 octobre : 161 patients Covid dont 42 en réanimation

08 octobre : 166 patients Covid dont 43 en réanimation

09 octobre : 163 patients Covid dont 45 en réanimation

10 octobre : 154 patients Covid dont 45 en réanimation

11 octobre : 173 patients Covid dont 46 en réanimation



Ces données concernent uniquement les établissements de l’AP-HM (Hôpital Nord, Hôpital de la Timone, Hôpital de la Conception, Hôpitaux Sud). Des patients Covid-19 sont également accueillis par d’autres établissements à Marseille et dans le Département (établissements publics et privés) rappelle l’AP-HM.

