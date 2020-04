La Savonnerie du fer à cheval s’attendait à une belle croissance de 8 à 11 millions d’euros pour 2020. La crise du coronavirus ramène ses prévisions à 10 millions d’euros au final. Ce qui reste un joli score en cette période de crise : « On vit des temps un peu bizarre car on sort d’un très bon mois de mars mais avril devrait faire mal avec un chute de chiffre de plus 25% », calcule pour Gomet’ Raphaël Seghin, le président de la Nouvelle compagnie des détergents et du savon de Marseille, qui détient la marque Fer à Cheval. D’un côté, l’entreprise souffre de la fermeture des boutiques de détail ; de l’autre, elle profite de l’essor des ventes en ligne.

Un triplement du chiffre d’affaires en ligne

En période de confinement, le e-commerce prend tout son sens. De plus, le savon de Marseille profite de ses vertus antiseptiques : « De nombreuses publications ont démontré qu’il tue le virus. De plus, il est moins agressif sur la peau que le gel hydroalcoolique », affirme Raphaël Seghin. De sérieux arguments qui boostent les ventes sur internet des produits de la savonnerie du fer à cheval. Au mois de mars, le site a triplé son chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier. Un sursaut bienvenue dans cette période de haute instabilité économique.



Malgré ses bons scores en ligne, la société s’attend à une forte baisse de son chiffre d’affaires pour le mois d’avril. « La plupart de nos revendeurs physiques de savon, petites boutiques et commerçants, ont fermé leurs portes. En plus, notre activité détergent qui s’adresse aux professionnels souffre aussi de l’arrêt de l’activité économique », explique Raphaël Seghin. Au total, il table sur une baisse de 28% du chiffre pour le savon et de 30% pour le détergent.

Pour l’instant, sa production ne faiblit pas. L’Asie qui représente un quart de son chiffre à l’export « repart très fort », indique le patron. Cependant, son deuxième marché étranger, les Etats-Unis, devrait drastiquement baisser ses commandes.

Des milliers de savons offerts aux soignants et aux associations

Fort de ses qualités sanitaires, la savonnerie du Fer à cheval souhaite faire profiter de son produit au plus grand nombre pour faire face au virus. Après une commande de 13 000 savons signée avec les laboratoires Synlab Provence, l’entreprise a fait don de milliers de savons à une douzaine de cliniques, Ehpad ou encore associations d’aide aux sans-abris. Elle a également fournit 4 000 masques à la clinique Saint-Christophe de Bouc-Bel-Air. « Nous avons environ deux à trois demandes par jour de quelques centaines de savons », indique Raphael Seghin. « Nous y répondrons gracieusement tant qu’on pourra le faire », promet-il.

