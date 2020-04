Les banques ont un rôle déterminant à jouer dans le soutien aux entreprises face à la crise du coronavirus. L’Etat a mobilisé une garantie de 300 milliards d’euros pour leur permettre de faire des prêts. Le directeur général adjoint du Crédit Agricole Alpes Provence, Jérôme Lebon, fait le point sur l’action du groupe en région.

Le Crédit Agricole Alpes Provence a-t-il commencé à déployer le prêt garanti par l’Etat ?

Jérôme Lebon : On vient effectivement de démarrer en priorité pour les entreprises qui sont le plus en difficulté. Nous avons déjà enregistré environ 2 500 demandes et elles ont été acceptées pour les entreprises les plus en difficulté. Cette nouvelle ligne de crédit doit être débloquée au plus vite pour les sociétés qui sont touchées depuis plusieurs semaines. L’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes qui est intervenue très tôt a notamment durement frappé les professionnels de l’évènementiel et du tourisme. C’est l’une de nos premières priorités avec les commerces de proximité.

Concrètement, comment doit-on faire pour demander ce prêt ?

J.L : Les patrons doivent se rapprocher de leur conseiller habituel pour faire leur demande. Nous étudions ensembles les meilleures solutions et pour le Prêt garanti par l’Etat, la banque établie un pré-accord. Ensuite, le demandeur doit se connecter sur la plateforme mise en place par BPI France, (attestation-pge.bpifrance.fr). Il donne toute une série de renseignements : date de création, Siret, chiffre d’affaires, montant et taux d’intérêt du prêt. La BPI lui fournit ensuite un identifiant et un numéro unique qu’il communique à son conseiller financier pour que l’argent puisse être débloqué.

Quels montants peut-on demander ?

J.L : Cela peut aller jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel maximum mais nous conseillons parfois de ne pas contracter toute la somme d’un seul coup. Pour certains, il vaut mieux parfois emprunter un peu moins si la situation le permet car à terme, il faudra le rembourser ce prêt même si le taux à 0,25% est très intéressant.

Toutes les entreprises peuvent-elles en profiter ?

J.L : Nous accompagnons massivement toutes les entreprises du territoire, et priorisons les demandes urgentes de celles en danger immédiat. Ces prêts de trésorerie s’adressent pratiquement à tous les acteurs économiques : société, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, microentrepreneurs …. Quelle que soit leur taille ou leur forme juridique. Ces prêts sont consacrés aux entreprises impactées par la crise du

coronavirus. Ils doivent permettre aux entreprises de repartir à l’issue de la crise. Nous mettons tout en place pour accompagner le plus efficacement possible chaque entreprise de notre territoire.

Que propose le Crédit Agricole aux entreprises en plus de ce prêt garanti par l’Etat ?

J.L : La première chose à faire, c’est de faire des pauses sur les remboursements des crédits et charges en cours. Parfois ça peut suffire à libérer de la trésorerie le temps de la crise. En quelques jours, nous avons déjà fait une pause crédit pour 10 000 clients professionnels. Bien sûr, nous proposons également le Prêt Garanti d’Etat, qui peut aller jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires HT au taux de 0,25%, pendant 12 mois et qui lorsque cette période sera écoulée pourra être remboursé ou différé jusqu’à 5 ans. Notre priorité est d’accompagner massivement et rapidement nos clients pour traverser la période actuelle.