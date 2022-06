Share on Facebook

Le Cabaret Aléatoire, Comparses & Sons, La Mesón, et le Mounguy, la belle « Équipée » qui a lancé l’année dernière au théâtre Silvain Au Large Festival, en partenariat avec la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille revient le week-end des 24 et 25 juin dans le beau théâtre extérieur niché au fond du Vallon de la Fausse Monnaie.

La programmation 2022 est à la hauteur des ambitions affichées dès le lancement du festival et confirme la réputation des organisateurs, tous professionnels exigeants du secteur musical. On retrouve aussi cette année l’éclectisme que nous avions particulièrement apprécié l’année dernière.

La Chica sur la scène de Silvain lors de la soirée d’ouverture du nouveau festival Au large en 2021 (Crédit Gomet’/JFE).

Il suffit de jeter un oeil (voire d’écouter) le déroulé des deux soirs pour savoir qu’il ne faudra rien rater…

A commencer par Khara (marseillaise) aperçue dans le tout récent Marsatac au sein du colectif LaFrappe. Cette fois, Khara est bien en solo et ouvre la première soirée qui s’annonce très chaude. Suivront ainsi, le rap onirique de Benjamin Epps, Nu Genea (disco-jazz-funk napolitain) et Irène Dresel pour une fin de soirée très techno.

Khara avec le collectif La Frappe lors du festival Marsatac 2022 (Crédit Gomet’)

Samedi soir, on monte encore d’un cran avec le collectif Cimatic, puis le rappeur suisse Makala (si c’est possible !) et enfin Altin Gün pour une pop psychédélique orientale qui devrait envoyer Silvain bien au large. Larguez les amarres !

