Un nouveau festival musical à Marseille se pose sur le rivage. Au large, porté par un collectif de quatre acteurs locaux, ouvrira ses portes vendredi 2 juillet pour trois soirées aux rythmes éclectiques dans l’antre idéal du théâtre Silvain. Ce théâtre de verdure a repris vie depuis quelques semaines avec déjà de nombreux passages comme les récentes soirées de Caravansérail.



L’équipée qui a conçu Au large promet une nouvelle échappée belle avec un programme d’excellente facture. Il faut dire que les quatre partenaires en connaissent un rayon. Tous sont investis de longue date dans le secteur.

Ainsi cela fait plus de 15 ans, que Comparses et Sons organise à Aix Marseille des concerts sous le pavillon du groove et des musiques noires. Les trois autres acteurs engagés sont des lieux connus des amateurs de musique à Marseille : La Meson, temple du flamenco, situé rue Consolat, oeuvre depuis près de 20 ans dans la promotion de la scène émergente ou confirmée ; ancré au centre de la Friche Belle de Mai, le Cabaret Aléatoire, porte les musiques électroniques; enfin, Le Mounguy, fameux bar du 1er arrondissement, jamais à cours d’activités festives (expos, dj set, concert live, tournois…).

(Crédit Au Large – DR)

La première soirée, vendredi 2 juillet, met à l’honneur les femmes avec trois voix et trois rythmes aux tempos variés. Siska (trip hop), Noga Erez (electro pop) et La Chica (pop) vont nous donne une occasion de rentrer dans les vacances d’été de la plus belle des manières.

(Crédit Au Large – DR)

Le lendemain, samedi 3 juillet, Au large nous invite encore au voyage musical. Avant le duo très attendu, Amadou & Mariam, et son hit international « mon amour, ma chérie », le rappeur marseillais Kemmler apportera sa touche hip-hop tandis que le trio Delgres se chargera du blues créole.

(Crédit Au Large – DR)

Dimanche soir 4 juillet, place au folk avec les ballades des jumelles américaines d’Isaya. Autres sons et chansons qui vont faire scintiller les étoiles au large du vallon de la Fausse-Monnaie : le quintette parisien Feu! Chatterton et Arnaud Rebotini (electro) pour le set final. « C’est une programmation imaginée ensemble, à l’image de notre collectif et de Marseille : chaleureuse, variée, curieuse, mixte, épicée, ouverte sur le monde » déclarent en coeur les organisateurs. On a hâte d’y être !

Pratique et liens utiles :



A noter que les 300 premières places achetées bénéficient d’un billet supplémentaire gratuit dans le cadre l’opération d’Arsud (Région Sud), sous réserve de répondre aux critères.

Le site officiel Au large avec les infos pratiques et la billetterie.

