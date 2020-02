Le fonds d’investissement anglais HG annonce dans un communiqué du 7 février son entrée au capital de la société aixoise Smarttrade Technologies. Il rachète les parts détenues par Pleiade Ventures et Keensight Capital, actionnaires de référence depuis 2015. Le fondateur de Smarttrade Technologies David Vincent reste impliqué dans le pool d’investisseurs. « Accueillir HG, véritable expert des logiciels et des technologies, crée une offre vraiment convaincante. Aux côtés de l’équipe Smarttrade, je m’engage à continuer de développer un excellent service pour nos clients, alors qu’ils cherchent à moderniser leurs propres systèmes », se félicite David Vincent dans un communiqué.

L’Asie dans le viseur de Smarttrade Technologies

Créée en 1999, Smarttrade Technologies a développé une plateforme de trading automatisée qui permet un accès rapide à une large gamme de liquidités sur le marché des devises, taux, actions, cryptomonnaies et produits dérivés. Ses solutions optimisent l’agrégation de liquidités, le routage d’ordre, leur exécution, la distribution, la gestion des risques ainsi que la connectivité aux différents acteurs. Elle travaille avec de très grandes institutions financières comme Bank of China, Citi, HSBC, Nomura, Kepler Cheuvreux et, plus récemment, Mizuho Bank.

L’entreprise s’est développée rapidement ces dernières années et dispose aujourd’hui d’une clientèle mondiale, avec des filiales à Londres, Genève, Milan, New York, Tokyo et Singapour. Et cette « expansion géographique doit se poursuivre en Asie », annonce la société.

HG continue d’investir dans les technologies financières

L’investissement de Hg proviendra du Fonds Mercury 2 et représente le septième investissement de la société dans les entreprises technologiques desservant les secteurs des marchés des capitaux et de la gestion de patrimoine et d’actifs, y compris des investissements antérieurs comme Ullink, un fournisseur de logiciels de technologie de négociation multi-actifs (Paris), et plus récemment FE Fundinfo, spécialiste de la data pour les fonds (Londres et Zurich). Basé à Londres, Munich et New York, Hg gère environ 12 milliards d’euros investis dans un portefeuille d’entreprises dont la valeur totale est évalué à 30 milliards d’euros environ.