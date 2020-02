Share on Facebook

Uber se met au vert. Dans un communiqué publié le 17 février, la plateforme annonce qu’elle proposera désormais une option « green » aux Marseillais qui souhaitent réduire l’empreinte écologique de leurs déplacements en réservant en priorité des véhicules hybrides et électriques, directement via l’application, et au même prix que l’option classique, UberX.

Avec Toulouse et Nantes, la cité phocéenne rejoint donc le panel des villes jouissant de ce service « durable » : elle dispose enfin d’un nombre suffisant de voitures électriques ou hybrides pour mettre à disposition des utilisateurs marseillais cette alternative.

Uber Green à Paris depuis trois ans

Lancée il y a déjà trois ans et demi à Paris, l’option Uber Green référence désormais près de 15% de véhicules « propres » dans toute la France. À Marseille, ce chiffre atteint pour l’instant les 10%, comme à Lyon, où Uber Green est pourtant déjà bien ancré depuis septembre 2019. Peu à peu, l’offre devrait s’accélérer, avec la mise en place d’un bonus écologique de 4000€ mis en place par la plateforme à destination des chauffeurs, soit un bénéfice d’environ un euro pour chaque course effectuée en véhicule électrique, pour les aider à se rediriger vers des automobiles plus écologiques.

La start-up multi-milliardaire affiche désormais de véritables ambitions écologiques et s’est donné pour objectifs de diminuer l’utilisation de carburant, améliorer la qualité de l’air et réduire l’empreinte carbone de ses utilisateurs, alors que la circulation routière est l’une des principales raisons de la pollution que connaît Marseille, totalisant 48% des émissions de dioxyde d’azote.

Uber a également lancé en 2019 son propre service de vélos et de trottinettes en libre service, intitulé Uber Jump, ainsi que le service de covoiturage UberPool, qui permet à plusieurs clients de partager une course. Prochain objectif : généraliser le service Uber Green à toute la France. Aujourd’hui, seules neuf villes bénéficient de ce dispositif.

