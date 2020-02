La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCI AMP) a lancé en 2017 le « Métropolitain Business Act » pour développer l’achat local entre les entreprises du territoire. « Toute entreprise a besoin d’acheter de la papeterie, de l’alimentation, des services… L’idée, c’est d’aider les sociétés du territoire a acheté local et responsable », résume Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 11 février au Palais de la Bourse. Deux ans plus tard, le bilan de la démarche est plutôt bon.

Les premiers « Act » concrets

Depuis le démarrage de l’opération, elle a permis aux petites entreprises du territoire d’accéder à des marchés qui passaient jusqu’alors sous leurs radars. Le Métropolitain Business Act a débouché sur plus de 725 rendez-vous business entre vendeurs et acheteurs avec plusieurs succès à la clé. Le bureau d’études Suder, basé à Vitrolles, en a par exemple profité pour signer avec Veolia : « Suite à une rencontre sur un événement du Métropolitain Business Act, Veolia nous a référencé et a fait très rapidement appel à nous pour intervenir sur le site d’ArcelorMittal. Ils nous ont d’ailleurs rappelé il y a une semaine pour un nouveau contrat », raconte la patronne du bureau d’études, Aline Bertagne.

« Nous n’en sommes qu’à 80% d’entreprises locales. C’est insuffisant » Jean-Luc Chauvin

Les acteurs publics sont aussi concernés par l’opération. Partenaire de la première heure, la Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de rendre public tous ses marchés. Résultats, 100 % de ses appels d’offres ont été confiés à des entreprises locales. La CCI, elle-même, n’atteint pas encore ce score. « Nous n’en sommes qu’à 80% d’entreprises locales. C’est insuffisant, avoue Jean-Luc Chauvin, mais nous allons progresser comme tout le monde ».

Une solution digitale pour étendre la démarche

Fort de ce bon démarrage, la CCI AMP veut franchir une nouvelle étape et toucher l’ensemble des entreprises du territoire. Elle a donc lancé début janvier une une plateforme en ligne pour « sourcer les fournisseurs et les acheteurs locaux », explique Nicolas Chabert, élu de la CCI AMP en charge du dossier. Pour s’inscrire, deux formules sont possibles. La première est gratuite, pour une durée d’un an non renouvelable, et permet de créer sa fiche entreprise avec géolocalisation. La formule payante va plus loin avec un service de « matching » automatique entre les vendeurs et les acheteurs, une messagerie entre adhérents et un moteur de recherche avancé avec gestion d’alertes. Les tarifs sont évolutifs allant de 750 euros pour les TPE de moins de 5 salariés et grimpant jusqu’à 7 000 euros pour les groupes de plus de 1 000 personnes. « Il ne faut pas voir cela comme un coût mais comme un investissement qui est très rapidement rentabilisé », insiste Jean-Luc Chauvin.

En moins d’un mois, la plateforme du Metropolitain Business Act a déjà convaincu une trentaine d’adhérents comme La Table de Cana, l’eau 808 ou encore Totem Mobi. « On veut rapidement dépasser les 1 000 inscrits », indique Nicolas Chabert, lui-même patron fondateur de l’agence digitale Perfeo. De plus, la plateforme est amenée à évoluer avec notamment de nouvelles fonctionnalités sur l’aspect responsable en termes environnementaux et sociétaux. « Nous souhaitons également dupliquer la démarche sur les questions de recrutement et de formation », annonce une autre élue de la CCI, Delphine de France.

