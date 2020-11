Créé en 2016 à Paris par David Rivoire et Renaud Seligmann, le Social Bar continue de grandir malgré l’épidémie qui vient de mettre un nouveau coup d’arrêt aux lieux de convivialité. L’entreprise a annoncé fin octobre une levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès du fonds NovESS, porté par la Banque des Territoires, qui apporte 500 000 euros, d’une quinzaine de business angels et de ses 175 actionnaires initiaux appelés «les « co-patrons ».

Un Social Bar prévu à Marseille l’an prochain

Le Social Bar s’est donné une mission : « lutter contre l’isolement et favoriser l’interaction sociale en ouvrant des lieux chaleureux et festifs ». Au bout de quatre ans, le concept séduit toujours plus de clients et son premier lieu parisien situé dans le 12e arrondissement s’agrandit passant de 50 à 300 mètres carrés. Mieux, un Social Bar vient d’ouvrir un nouveau bar à Strasbourg et vise grâce à sa levée de fonds le lancement de 25 Social Bar en France d’ici 2025. Dès l’an prochain, deux ouvertures sont déjà programmées à Saint-Ouen en banlieue parisienne et à Marseille.

Le Social Bar a développé le concept d’« agent de convivialité » pour animer les soirées et souhaite créer une école inclusive de la convivialité. Il espère également travailler davantage hors-les-murs avec les entreprises. Issu de l’économie sociale et solidaire, l’entreprise détenue par ses 175 co-patrons reverse chaque année 15% de ses bénéfices à des associations de solidarité.