Lors de l’ouverture de l’édition 2020 à Lyon du Forum Numérique en Commun[s], mardi 17 novembre 2020, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont annoncé les principales mesures du plan de relance en faveur de l’inclusion numérique. Les dispositifs déjà mis en place mois vont connaître un sérieux coup de booster



« Par cette action, il s’agit de porter un coup d’accélérateur inédit en faveur de l’inclusion numérique et en faire une vraie politique publique » affirme le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué diffusé le jour même, 250 millions d’euros sont mobilisés pour rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français, partout. L’objectif est simple : pour mieux former, il faut plus de professionnels, des lieux équipés et multipliés, plus d’outils pour les aidants. »

4000 conseillers formés et recrutés

Le principal montant de l’enveloppe global va être affecté à la formation et aux recrutements de 4 000 conseillers numériques France Services. Ils vont être recrutés, formés et déployés, pour développer des ateliers et des formations numériques sur le terrain explique l’Etat qui finance leur formation et leurs activités, avec une enveloppe de 200 millions d’euros.

« J’invite toutes les personnes intéressées par le métier de conseiller numérique à candidater sur la plateforme https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/ et toutes les collectivités et structures privées locales qui veulent accueillir des conseillers numériques à nous transmettre leur projet » indique Cédric O.

Conception de kits d’inclusion numérique

40 millions sont par ailleurs dirigés vers la conception et le déploiement de kits d’inclusion numérique accessibles et attractifs pour toutes les structures de proximité (mairies, bibliothèques, centres sociaux, mairies, tiers-lieux, associations caritatives). Enfin, avec les 10 millions d’euros restants, l’Etat annonce qu’il va financer la généralisation du service public numérique « Aidants Connect » et la montée en compétences numériques des aidants professionnels, en première ligne de l’inclusion numérique.

« Ce plan de relance renforce les actions déjà mises en place depuis 18 mois par l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs de l’inclusion numérique au premier rang desquelles figurent le déploiement du Pass numérique et la structuration des écosystèmes par le soutien à des hubs régionaux » souligne le gouvernement.