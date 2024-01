La cérémonie des voeux du Collectif Tous Acteurs (147 associations, syndicats et réseaux professionnels associés) se déroulait lundi 22 janvier au palais des congrès de Marseille. Une soirée très réussie marquée par la tonalité sportive des prises de parole et des invités, année de l’accueil des Jeux Olympiques oblige.



Quelque 1500 participants étaient réunis pour écouter les nombreuses interventions de personnalités du monde économique et sportif à l’occasion de trois tables-rondes et d’un plateau final conclu par Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Aix-Marseille Provence qui a invité Renaud Muselier, le président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur à le rejoindre pour saluer la candidature victorieuse de la Région sud pour l’organisation des JO d’hiver 2030.

Parmi les intervenants qui ont tour à tour célébré, au cours notamment de trois tables-rondes, les valeurs incarnées par l’épreuve olympique, du dépassement soi à l’innovation, en passant par l’endurance et l’esprit d’équipe, des personnalités de tous les milieux et de toutes tailles d’entreprises, à l’instar de Thierry Rey, Pablo Longoria, Fabien Lamirault, Ara Khatchadourian, Marie Watel ou en encore Camille Lacourt. Côté entreprises et société, Christine Fabresse, Alexandre Mazzia (ancien basketteur), Matthieu Capuono, Sandra Chalinet, Emilie Mercadal et Julie Carcassonne ont aussi pris la parole et partagé leurs initiatives à la croisée du sport et de l’économie.

Jean-Luc Chauvin : des retombées « immenses »

En conclusion de cette soirée, Jean-Luc Chauvin a rappelé « la fierté d’accueillir les épreuves de voile et de Football à Marseille ainsi que l’arrivée de la flamme olympique le 8 mai. Il faut se saisir collectivement de cette chance pour que ce soit une réussite pour tous. L’opportunité que cela représente pour le territoire et ses entreprises d’un point de vue économique, en termes d’image et de retombées est immense, nous devons collectivement en être fiers et s’en emparer pleinement pour la réussite de notre territoire. »

Le président de la CCI AMP n’a pas oublié d’évoquer lors de ses voeux un autre des sujets majeurs pour l’avenir du territoire : la transformation de la zone industrielle de Fos-sur-Mer avec les investissements et projets de décarbonation.

