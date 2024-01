La directrice générale de la Banque Populaire Méditerranée, Sabine Calba, invitée de la soirée des voeux de la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCI AMP), lundi 22 janvier, a trouvé les mots justes pour qualifier les enjeux de l’accueil des prochains Jeux Olympiques sur le territoire, avec notamment les épreuves de voiles.

Intervenant au côté de Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP et des représentants de réseaux d’entrepreneurs, en conclusion de la soirée, Sabine Calba, vice-présidente du Club Top 20 a évoqué les valeurs humaines de « solidarité et d’esprit d’équipe » qui doivent prévaloir dans le monde du sport comme de l’entreprise, saluant au passage la mobilisation des acteurs économiques.

Les défis humains et économiques des JO sont autant d’opportunités de court terme mais aussi plus durables. « Il y aura un avant et après JO » lance-t-elle. Et pour préparer l’avenir, « il faut associer la jeunesse, miser sur la jeunesse » insiste Sabine Calba avant d’évoquer avec fierté l’accompagnement de BPMed, banque de la voile, auprès des marins.

