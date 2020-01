Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Notre nouveau supplément sectoriel retrace plus d’une année d’événements liés à la révolution écologique. Sous l’impulsion des initiatives citoyennes, privées et des pouvoirs publics, la course contre le réchauffement climatique est lancée à Aix Marseille Provence. 2019, année de bascule et de changement de paradigme. Si pour beaucoup, le changement climatique et la transition écologique…