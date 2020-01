Invité de l‘interview politique de David Doukhan sur Europe 1 mardi 21 janvier au soir, Stéphane Ravier, candidat RN à la mairie de Marseille s’est montré virulent à l’égard de ses concurrents dans la cité phocéenne. Réservant ses piques à Martine Vassal et à LREM.

Martine Vassal : « triple peine pour les marseillais »

Invité à commenter le dernier sondage publié vendredi 17 janvier, qui le place au coude à coude avec Martine Vassal (22% contre 23 % pour la candidate LR) – un sondage qu’il juge « bien en-deçà de la réalité » en ce qui concerne son camp, il a réservé à la présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence ses attaques les plus dures.

« Mme Vassal est le garant, le pur produit d’un système qui a ruiné la ville, elle est élue depuis 19 ans, elle a été l’adjointe de Jean-Claude Gaudin, non seulement elle est son héritière mais elle veut porter encore le poids du macronisme puisqu’elle veut des alliances dès le premier tour avec des représentants d’Emmanuel Macron. Et en plus, elle recrute parmi les enfants du guérinisme » a-t-il notamment commenté, soit selon lui une « triple peine pour les Marseillais ».

« LREM n’existe pas dans les territoires »

Le sénateur RN s’en également pris au mouvement présidentiel, en la personne du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, qu’il accuse de « tripatouillage ». En cause, une circulaire prise par ce dernier, qui prévoit d’attribuer une nuance politique aux candidats aux municipales uniquement dans les villes de plus de 9000 habitants (contre 1000 auparavant). Une mesure sur laquelle Stéphane Ravier ironise.

« D’habitude les responsables politiques tripatouillent les élections avant, avec LREM, on change de méthode, c’est après les élections » s’amuse-t-il, avant d’insister : « On sait que les résultats seront calamiteux pour LREM, alors on essaie de le masquer. Pourquoi ? Car on sait que LREM ça n’existe pas dans les territoires ». Et de conclure : « LREM est une mode qui est en train de passer, ça n’a jamais pris, ça ne s’est jamais enraciné ».

Quant à sa propre candidature, il se croit assez fort pour pouvoir emporter la mairie sans avoir à nouer d’alliances.