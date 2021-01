Share on Facebook

Pour sensibiliser les plus jeunes à l’astronomie, le CNRS annonce la sortie d’une nouvelle série de romans graphiques numériques intitulés Space Guardians. Dans ces ouvrages, les enfants suivront les aventures d’une bande de jeunes aventuriers, les « Space Guardians » qui étudient l’espace et effectuent de dangereuses missions pour protéger la planète. Ces livres interactifs proposent de résoudre des énigmes autour de l’astronomie pour faire avancer l’histoire tout en se cultivant sur le fonctionnement de l’univers.

Les deux premières aventures disponibles en ligne

Les deux premiers numéros sont désormais disponibles sur la toile . Pour commencer, la première aventure « Qui a volé la lune ? » met en scène Rita, une jeune fille embarquée dans une enquête sur la mystérieuse disparition de la lune. Pour résoudre cette énigme, elle devra apprendre le fonctionnement du système Terre-Lune-Soleil et sera amenée à rencontrer de nouveaux amis qui l’inviteront à rejoindre l’équipe des Space Guardians ».

Le second livre « Y-a-t-il quelqu’un ailleurs » s’intéresse aux autres planètes du système solaire. Les Space Guardians détectent un étrange signal provenant de l’espace et décident de partir à la recherche de son origine. Cette enquête les mènera sur Mars où ils découvriront une ancienne base abandonnée… Space Guardians est né d’un projet de collaboration entre universités européennes, soutenu par le programme Erasmus+. Le laboratoire d’astrophysique de Marseille est l’un des membres du consortium qui a donné naissance à cette nouvelle série d’ouvrages interactifs de sensibilisation. Ils sont disponibles en plusieurs langues : français, anglais, portugais et grec.

Retrouvez les deux ouvrages sur les adresses suivantes :



> « Qui a volé la lune ? »

> « Y a-t-il quelqu’un ailleurs ? »