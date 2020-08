Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, qui avait pris jeudi 20 août un arrêté visant les supporters du PSG présents à Marseille dimanche à l’occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris-St-Germain au Bayern de Munich (retransmission TV depuis Lisbonne au Portugal), est revenu sur sa décision vendredi.



A la mi-journée dans un communiqué la préfecture de police explique que « face à l’incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l’abroger. »

Le dimanche 21 août 2020 à 21 heures, la finale de la Ligue des champions de football opposera l’équipe du Paris Saint-Germain à celle du Bayern de Munich, au stade Estadio da Luz à Lisbonne. La rencontre sera très largement retransmise et suivie, en particulier en France et à Marseille où certains bars, notamment sur le Vieux-Port diffuseront le match.

Afin d’éviter la réitération des troubles à l’ordre public survenus autour du Vieux-Port (agression de supporteurs, sabotage dans des bars) lors de la retransmission de la demi-finale opposant le Paris Saint-Germain au RB Leipzig le mardi 18 août, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris hier un arrêté interdisant « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter parisien ou se comportant comme tel » de circuler dans un périmètre autour du Vieux Port du dimanche 21 août à 15 heures au lundi 22 août à 3 heures.

Maillot du PSG interdit à Marseille : « Si d’aventure il y a une victoire du PSG (…) on craint un certain nombre de débordements », déclare Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône pic.twitter.com/p52R8MiP92 — CNEWS (@CNEWS) August 21, 2020

« Cet arrêté avait pour seul objet la protection des supporters parisiens, et ne visait en aucun cas à restreindre la liberté de circulation. Suite à l’agression de deux personnes, dont l’une portait le maillot du Paris Saint-Germain, en marge de la demi-finale, il visait à éviter que les supporters parisiens ne puissent trop facilement être identifiés et pris pour cible par les quelques marseillais qui, en contradiction totale avec l’esprit du sport, conçoivent à l’encontre de l’équipe du Paris Saint-Germain et de ses supporters une forte animosité » explique la préfecture de police dans son communiqué.



L’autorité poursuit en invitant « instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l’espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à parti.»

Et d’avertir : « Les forces de l’ordre déployées autour du Vieux Port seront particulièrement vigilantes afin d’empêcher l’action de tout fauteur de trouble, sans exception.» Une éventuelle victoire de Paris ne fera pas que des heureux sur les rives parfois agitées du Lacydon…

Lien utile :

Retrouvez l’actualité des sports dans notre rubrique dédiée