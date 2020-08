Le musée départemental Arles Antique accueille à partir de samedi 22 août l’exposition ludo-active : « Si j’étais… gladiateur ou gladiatrice ». L’occasion de découvrir le quotidien d’un gladiateur à l’époque et de se plonger dans l’univers de la gladiature.

Le public aura la possibilité de manier les différentes armes (casques, boucliers, tridents, filets…) et d’apprendre les techniques de combat grâce aux nombreux ateliers. Le déroulé de l’exposition est conçu comme le parcours d’un gladiateur : du serment à l’amphithéâtre, en passant par l’aire d’entraînement rien n’est laissé au hasard.

Cette exposition ludique, interactive et pédagogique voit le jour grâce à un travail scientifique mené par des spécialistes de l’archéologie expérimentales. Sept espaces de découverte et plusieurs visites ainsi qu’animations sont proposés aux visiteurs tout au long de l’exposition.

Des conférences auront lieu durant les cinq mois de l’exposition qui se termine le 3 janvier 2021.

Un week-end d’ouverture festif avec le festival Arelate

Le week-end d’ouverture les samedi 22 et dimanche 23 se déroule pendant le festival Arelate, les journées romaines d’Arles. À cette occasion, le jardin Hortus situé devant le musée se parera, tout un week-end, des couleurs de la romanité et proposera de nombreuses activités : démonstrations et ateliers d’artisanat romain, spectacles, dégustations ainsi que des écoles de gladiature pour préparer les plus jeunes à entrer dans l’arène. Restauration sur place Foodtruck Domijote et Caupona, le snack romain. Ave César !