Il n’y a pas que les start-up technologiques qui lèvent des fonds. Synergie Family, une entreprise socio-culturelle marseillaise spécialisée dans l’innovation sociale, a lancé une opération de financement participatif sur la plateforme Lita.co. En quelques semaines, c’est déjà un succès car elle a réuni plus de 300 000 euros. Face à l’engouement des investisseurs, Synergie décide donc de remonter le plafond jusqu’à 500 000 euros.

Synergie remporte deux marchés publics pour un montant de 13,8 M€

Cet argent lui servira à recruter de nouveaux talents et à étoffer la gestion opérationnelle de ses activités face à la croissance de ses activités. Synergie Family vient notamment de décrocher deux nouveaux marchés publics pour 13,8 millions d’euros sur trois ans auprès de la mairie de Marseille et du Ministère du travail, respectivement sur le périscolaire et l’insertion professionnelle.

Fondée à Marseille en 2009 par Laurent Choukroun et Frank Tortel, Synergie Family a commencé par proposer des activités sportives aux enfants puis très vite, a élargi son offre à la culture, à l’insertion professionnelle, à l’accompagnement social… Aujourd’hui, elle s’occupe d’une dizaine de centre de loisirs accueillant plus 1 000 enfants, gère six centres sociaux dont cinq Maisons pour tous à Marseille et prend en charge les activités périscolaires dans près d’une cinquantaine d’écoles, soit un total de 3 500 enfants.

A Marseille, l’entreprise travaille avec le bailleur social 13 Habitat pour accompagner la création de commerces et associations en pied d’immeubles par les habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV). Et cette année, elle est lauréate de l’appel à projet « 100 % inclusion » du gouvernement avec l’université catholique de Lille pour son programme « Right to Repair ».

Autant de succès qui ont poussé la croissance de Synergie Family. En moins de quatre ans, l’entreprise est passée de 30 000 euros à plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et vise maintenant les 8 millions à l’horizon 2020. Ses effectifs sont également en forte progression passant de 3 à 400 collaborateurs.