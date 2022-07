TotalEnergies met en service sa première borne de recharge électrique dans la Métropole

Lauréate de l’appel à initiatives privées (AIP) lancé par la Métropole Aix-Marseille Provence, l’entreprise TotalEnergies déploiera prochainement sur l’ensemble du territoire un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Une première vient d’ailleurs d’être mise en service, rue de Ruffi à Marseille (3e). Dans un premier temps, sur chacun des 35 sites ciblés pour leur implantation, deux bornes de recharges électriques d’une puissance de 22 kVA (kilovoltampère) et disposant de deux points de recharge chacune, seront disponibles.

Marseille Innovation lance un appel à projets de 30 000 euros

Du 4 juillet au 26 août 2022, la structure d’accompagnement de startup Marseille Innovation lance un appel à candidatures ouvert à tout projet technologique et innovant. A la clé : un prêt d’honneur innovation d’un montant de 30 000 euros à taux zéro garanti par BpiFrance. Il s’agit du deuxième appel à projets de l’année, après une première vague lancée en avril 2022. L’objectif de Marseille Innovation est de sélectionner chaque année douze porteurs de projets bénéficiaires. Ces dernier pourront également intégrer les programmes d’accompagnement de Marseille Innovation. Afin de débloquer ces financements, Marseille Innovation travaille en partenariat avec le groupe CIC et la Banque populaire Méditerranée qui mettent à sa disposition une enveloppe globale de 700 000 euros renouvelée contractuellement tous les deux ans. Enfin, Marseille Innovation est appuyée par d’autres fonds privés : Jump Venture, Iforce et Enovacom.

Nocika (Salon-de-Provence) rachète son concurrent Vague et vent

L’entreprise Nocika, qui commercialise des articles de sports nautiques sur internet, vient de racheter sa principale concurrente, la société Vague et Vent, basée à Palavas-les-flots, dans l’aire d’activité de Montpellier. Nocika est désormais propriétaire de ce site de 400 m². « Nous avons besoin de réinvestir le commerce physique. Nous avions depuis longtemps le projet de développer un shop, mais le marché n’était pas encore suffisamment mature pour une véritable expérience phygitale. Aujourd’hui, il l’est» explique Michel Athénour, directeur général de Nocika. La société fondée par Lionel Hassine en 1998 possède également son siège à Salon-de-Provence. Elle compte 70 salariés et annonce un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros. En 2020, Nocika avait également fait l’acquisition d’Orange Marine (voir notre précédent article).

BTP : le groupe NGE lance une filiale dédiée à l’aménagement paysager urbain

Le groupe NGE (nouvelle génération d’entrepreneurs), créé en 2002 et basé à Saint-Etienne-du-Grès, annonce le 6 juillet le lancement de « NGE Paysages », sa nouvelle filiale dédiée à la renaturation de l’urbain. Cette offre s’adresse principalement aux « donneurs d’ordre publics qui cherchent à proposer des environnements plus agréables, apaisés, respectueux du cadre de vie », renseigne dans un communiqué de presse le groupe spécialisé dans le BTP (2,8 milliards de CA en 2021). « Ce développement répond aux préoccupations environnementales et vise à favoriser la renaturation des espaces urbains : désimperméabilisation des sols, création d’ilots de fraîcheur grâce à la réintroduction et l’entretien de la nature dans les villes ». Pour l’heure, cette filiale n’opère qu’en Bretagne et Pays de Loire. NGE veut toutefois « structurer et étendre son offre » aux autres régions. Le groupe promet « à court terme », une croissance organique, une croissance externe et des recrutements.

Énergie : CMA CGM et Engie s’associent pour produire du biométhane

L’armateur marseillais CMA CGM et l’énergéticien français Engie, partenaires depuis novembre 2021, vont co-investir dans Salamandre, une unité industrielle et commerciale dont la mise en service graduelle doit débuter en 2026. Le projet Salamandre prévoit la production de 11 000 tonnes par an de “biométhane de deuxième génération”, un gaz vert produit à partir de bois, de noyaux ou de paille. Il est chiffré à 150 millions d’euros – toutefois les contributions financières respectives des deux groupes ne sont pas connues. L’implantation du site est pressentie au Havre. « L’unité sera alimentée par de la biomasse sèche issue des filières locales de bois-déchet, de combustibles solides de récupération et utilisera la technique de la pyrogazéification », explique CMA CGM dans un communiqué du 1er juillet. Les deux partenaires ont par ailleurs annoncé leur volonté de développer 200 000 tonnes de gaz renouvelables par an d’ici 2028, principalement pour alimenter en carburant propre la flotte de l’armateur.

Tourisme : les voyageurs américains optent pour le train

L’application de vente de billets Trainline, qui opère pour le compte de compagnies ferroviaires et d’autocars européennes (SNCF, Eurostar, Thalys…), enregistre entre mars et juin un nombre record de touristes américains ayant réservé des billets de train pour se rendre en France. Par rapport à 2019, la plateforme constate une hausse de 128% des réservations US pour Marseille, et de 126% pour Aix-en-Provence. Globalement, les destinations balnéaires connaissent une très forte augmentation de leur fréquentation, avec Nice +182% par rapport à 2019, et Monaco +240%. Les destinations en France plébiscitées par les voyageurs américains : 1. Paris. 2. Nice 3. Bordeaux 4. Avignon 5. Lyon 6. Marseille 7. Monaco 8. Giverny 9. Aix-en-Provence. 10. Reims