Après le rachat d'Orange Marine en 2020, Nocika prépare déjà une nouvelle vague d’acquisition. « On travaille actuellement plusieurs cibles et on espère boucler une opération cette année », confie à Gomet', le directeur général de la société Michel Athénour, ancien de Cityvox qu'il avait co-fondé en 1999 et revendu à Orange en 2008. Orange Marine : un…