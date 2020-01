18h, Marseille – Kedge. Dans le cadre de la chaire Candriam « Finance Reconsidered : Addressing Sustainable Economic Development », Kedge et l’ensemble de sa communauté organisent une journée inédite au cœur des enjeux climatiques et écologiques avec la présence exceptionnelle des porte-paroles du Collectif « Pour un réveil écologique » Aliénor Martin-Péridier et Théo Miloche. Le collectif Pour un réveil écologique est à l’origine du Manifeste éponyme, lancé en septembre 2018 par des étudiants de grandes écoles (Ecole Polytechnique, HEC Paris, AgroParisTech, ENS Ulm et CentraleSupélec) et signé par près de 30 000 étudiants de plus de 400 établissements de l’enseignement supérieur. Il a depuis mis à disposition des étudiants et des jeunes diplômés des outils pour : travailler pour des employeurs dont la stratégie environnementale est à la hauteur de l’urgence écologique, transformer l’enseignement supérieur en mettant la transition écologique au cœur des formations. Ils sont disponibles sur pour-un-reveil-ecologique.org

19h15, Marseille, Le Gyptis. Avant-première du documentaire « Les vies d’Albert Camus. »

Arles, 17h Couvent St Césaire. Signature du Contrat régional d’équilibre territorial et du Contrat d’objectifs de destination Provence Pays d’Arles en présence de Pascale Licari, conseillère régionale, maire du Paradou et de Jean-Marc Martin Teissere, conseiller régional, maire de Verquières et président de Terre de Provence Agglomération.