Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 12 12 & 13 juillet – Aix-Marseille Université – Événement en ligne. Université d'été sur la légitimité entrepreneuriale : développer une collaboration entre chercheurs et entrepreneurs pour étudier ce concept. 12 juillet – 9h-10H30 – Table-ronde : Regards croisés « Maintenir sa légitimité quand on a du succès ». Avec Nicolas Mérindol, président de…