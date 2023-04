Share on Facebook

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 17 avril 16h15 : pose de la première pierre du projet d'extension du site de l'entreprise Bertin Technologies, spécialisée dans la conception et fabrication des systèmes de mesure, d'observation et de détection notamment dans les domaines du nucléaire, de la défense et du spatial155 rue Louis Armand, Aix-en-Provence Mardi 18 avril 11h30 : conférence…