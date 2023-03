Share on Facebook

Entre la longue rue de Lyon et la rue Allar (15e) à Marseille, un grand morceau de terre de 45 000 m² semble déserté. Seul un bâtiment rose abandonné, datant des années 1970, l’ancien siège régional d’Engie (Ex-GDF Suez), attend sa démolition.



À partir de 2026, le quartier villageois des Crottes sera complété par le programme immobilier Smartseille II, situé à côté de son aîné Smartseille I (Eiffage), et en face du quartier « Les Fabriques » (Bouygues et Linkcity).

Quelques travailleurs casqués creusent l’élargissement de la rue Allar qui sépare Smartseille I et II des Fabriques. La venelle sera arborée et permettra de traverser les différents quartiers neufs du nord de la ville. Devant cette future rue, « le bâtiment rose va être détruit dans les prochains mois », explique Hervé Gatineau, le directeur de l’immobilier chez Eiffage Immobilier.

Ancien siège de Engie qui va être détruit (Crédit : MG)

L’édifice est en effet « trop vieux pour être réhabilité », explique de son côté l’aménageur Euromediterranée lors d’une visite de chantier le 9 mars. Il est construit sur l’emprise d’un ancien site industriel de gaz de 2,9 hectares dont le groupe Engie est propriétaire. « Les premiers permis sont déposés », assure Hervé Gatineau. Maintenant, ça devrait avancer.

Eiffage à la recherche de locataires dès cet été

Il faut s’imaginer que d’ici fin 2025 début 2026, un ensemble d’immeubles modernes remplacera ce bâtiment. Ils accueilleront 350 logements, 20 000 m² de bureaux et 5 000 m² de commerces. « La commercialisation de ce projet pourra commencer à partir de cet été », assure Hervé Gatineau.

En 2020, Eiffage avait failli remporter le gros lot avec RTE, qui avait pour projet d’installer son siège social de 500 collaborateurs sur Smartseille II. Le gestionnaire du réseau de transport s’est finalement retiré quelques mois plus tard pour s’installer légèrement plus au nord, dans le quartier des Fabriques. Le groupe a signé en mars 2022 la promesse de vente en état futur d’achèvement (VEFA) avec Bouygues d’un immeuble pour 60 millions d’euros.

Aller plus loin sur les normes environnementales

Les architectes sont déjà désignés : trois agences marseillaises Kahn et Perdereau, MOA architecture, Ohsom et un cabinet niçois CAB Architectes. Pour l’urbanisme, c’est l’agence parisienne Cobe qui a été choisie. Côtés espaces verts, l’agence sélectionnée est Merci Raymon.

Plan de l’Agence Cobe (Crédit : Cobe)

En effet, « un parc urbain en cœur d’îlot sera construit », ajoute Hervé Gatineau. Il revendique l’exigence environnementale du programme qui « ira encore plus loin que Smartseille I », avec la certification LBC – living building challenge – encourageant l’économie circulaire. Le quartier sera également alimenté en chaud et en froid par la centrale de thalassothermie marine Massiléo gérée par EDF.

[Document] Carte interactives des projets de Euromediterranée

