Mardi 18 juillet

10h : atelier organisé par Le Carburateur et animé par le réseau BGE « Comprendre le statut micro-entreprise, ses obligations et ses incidences sociales et fiscales. » Plus d’informations.

Le Carburateur, 118 Av. Albert Ritt, La Ciotat

12h30 : Présentation par la Ville de Marseille du dispositif de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles sur les plages

Base nautique de Corbières, sous l’ombrière, Marseille (16e)

14h : signature d’une convention de partenariat entre le bailleur social Erilia et le réseau Cohabilis Sud PACA

Siège social d’Erilia : 72, bis rue Perrin-Solliers, Marseille (6e)

Mercredi 19 juillet

9h30 : atelier sur la création d’entreprise artisanale animée par la Chambre des métiers et de l’artisanat. Plus d’informations.

Le Carburateur, 211, chemin de la Madrague Ville, Marseille (15e)

Vendredi 21 juillet

10h : atelier autour de la création d’entreprise organisé par Le Carburateur et animé par Initiative Marseille Métropole. Plus d’informations.

Le Carburateur, 211, chemin de la Madrague Ville, Marseille (15e)

11h30 : la Ville de Marseille présente son Livrodrome, un parc d’attractions littéraires itinérant

Place Bargemon, Marseille (2e)