C’était un engagement de la majorité municipale depuis son élection à la tête de la mairie en 2020 : accroître l’usage du vélo à Aix. Après plusieurs avancées entre 2020 et 2022, la Ville se projette à présent sur 2024.

Cinq millions d’euros, c’est le montant investi par la municipalité aixoise et le maire Sophie Joissains en 2020 pour donner un coup de pédale à sa politique de développement des infrastructures pour les vélos à Aix-en-Provence. Grâce à ce montant, plus les trois millions réinvestis chaque année ainsi que les fonds provenant de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, de la Métropole ou encore du Département, la mairie a développé à ce jour dix kilomètres de pistes cyclables (délimitées de la route par un terre-plein) et cinquante-six kilomètres de bandes cyclables. Elle ne compte pas s’arrêter là et a d’ores et déjà mis au point sa stratégie pour la période 2022-2024 et le développement de nouvelles « Lignes Aixoises ».

Le plan de développement d’un réseau cyclable de la Ville d’Aix-en-Provence, extrait de sa plaquette ” Aix à vélo” (crédit : Aix ma Ville)

L’objectif : relier davantage les noyaux villageois au centre-ville (voir le plan ci-dessus). Au premier semestre 2022, plusieurs aménagements ont ainsi déjà été réalisés, notamment pour rejoindre les Hauts de Brunet via le trajet Aix-Puyricard : une bande cyclable a vu le jour le long de l’avenue Philippe Solari. Une voie verte – réservée aux vélos et piétons – relie également le poste de police Nelson Mandela, en centre-ville, aux Hauts de Brunet, offrant ainsi un itinéraire alternatif à celui de la bande cyclable. Un prolongement de cette voie verte est actuellement en cours dans le quartier, à proximité du parking relais.

La voie verte actuellement en construction à proximité des Hauts de Brunet, qui doit être achevée d’ici deux mois (crédit : JRG / Gomet’)

Des premiers tronçons ont également été réalisés en direction de la Duranne, du Tholonet, ou encore d’Eguilles. « Nous souhaitons à présent développer le réseau cyclable entre le centre-ville et Luynes : c’est un véritable enjeu, en particulier pour la population jeune qui y réside », appuie Kayané Bianco, adjointe à la mairie d’Aix en charge des questions de mobilité. Une fois les villages reliés au centre-ville, la municipalité passera à l’étape supérieure en développant un maillage, cette fois entre les différents villages.

En parallèle des lignes aixoises, de nombreuses infrastructures sont également mises à disposition des cyclistes : ainsi, 900 places pour vélos ont été libérées dans les parking relais. Enfin, la Ville a instauré sur 79 rues une quinzaine de kilomètres de « zones de rencontre », des espaces où les différentes mobilités peuvent se croiser, mais où le vélo est toujours prioritaire.

La voie verte qui relie le poste de police Nelson Mandela au parking relais des Hauts de Brunet. Une barrière a été mise en place pour empêcher les scooters d’accéder, l’accès étant réservé aux mobilités non motorisées et aux piétons (crédit : JRG / Gomet’)

Vélo à Aix : Une stratégie de concertation et de pédagogie

« Il y a un réel intérêt des Aixois pour le vélo. Cependant, l’usage reste encore marginal. C’est pourquoi il nous faut faire preuve de pédagogie, afin de les sensibiliser à l’importance de pratiquer le vélo : c’est plus rapide, plus pratique et bien meilleur pour la santé. Par exemple, un trajet entre 2 et 9 minutes en voiture s’effectue en quatre minutes à vélo », poursuit Kayané Bianco. Inciter à la pratique du vélo est d’autant plus une nécessité que 33% des déplacements des Aixois se font sur moins d’un kilomètre. Dans le cadre de sa stratégie 2022-2024, la mairie d’Aix-en-Provence entend ainsi laisser davantage de place à la concertation pour apaiser les échanges entre les différents types de mobilité et partager équitablement l’espace public. « L’idée serait d’avoir régulièrement des réunions avec trois représentants : un automobiliste, un cycliste et un piéton », détaille l’adjointe.

Un projet de renouvellement urbain dans le quartier d’Encagnane



La stratégie de la Ville d’Aix s’illustre sur le quartier d’Encagnane, au sud-ouest de la ville. En effet, ce quartier fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain (PRU) qui a pour objectif d’apaiser la circulation dans le quartier en réduisant la place de la voiture. La Ville vient d’ailleurs d’achever la mise en place de la liaison cyclable entre Encagnane et le centre-ville d’Aix. Ont ainsi été déjà réalisés une piste cyclable reliant Encagnane, l’avenue des Belges et le Pasino, de même que des bandes cyclables le long de l’avenue Max Juvénal. Ces aménagements doivent encore se prolonger vers le Grand théâtre de Provence. Au fur et à mesure, la Ville prévoit en outre de règlementer le stationnement ventouse pour libérer de la circulation pour les cyclistes et des places de stationnement pour les riverains.

La Ville intègre aussi dans son approche pédagogique le dispositif « Savoir rouler à vélo » proposé aux écoliers de CM2 pour les sensibiliser à la bonne conduite à adopter à vélo, qui aboutit à la délivrance pour ces derniers d’une attestation de première éducation à la route (Aper).

Un parcours pédagogique pour sensibiliser les enfants lors de la fête du vélo organisée dimanche 15 mai dans le centre-ville d’Aix-en-Provence (crédit : JFE)

Enfin, des événements tels que la fête du vélo organisée en partenariat avec l’association Adava, qui s’est tenue dimanche 15 mai dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, a également été l’occasion de rappeler à chacun les bienfaits du vélo, dans une ambiance conviviale et festive.

