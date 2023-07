Share on Facebook

Sylvain Souvestre, le maire (divers droite) des 11e et 12e arrondissements de Marseille demande une indemnisation équivalente à six mois de facture d’électricité pour les particuliers et professionnels touchés par les coupures d’électricité à la suite de l’incendie d’un transformateur Enedis.

Depuis vendredi 7 juillet, les 11e et 12e arrondissements de Marseille subissent des coupures d’électricité récurrentes, suscitant de nombreuses plaintes de la part des habitants. Ces pannes touchent les résidents, provoquant parfois des pertes financières et matérielles importantes pour les professionnels, les commerçants et les particuliers.

Lors d’une réunion, mercredi 12 juillet, en présence d’Enedis, de la CCI, de la Chambre des métiers et de l’artisanat, de l’association France Assurance, de la Ville de Marseille représentée par Rebecca Bernardi, l’adjointe en charge des commerces, ainsi que de Sylvain Souvestre, les conséquences des coupures d’électricité sur les résidents et commerçants ont été mises en avant.

Sylvain Souvestre, conscient des conséquences néfastes de ces coupures, a adressé une demande à Enedis pour indemniser les particuliers et professionnels touchés en exonérant six mois de facture d’électricité. Cette demande vise à compléter l’indemnisation assurantielle, qui ne couvrira pas tous les dommages subis. Cependant, à ce stade, aucune décision n’a été prise par Enedis concernant cette demande.

Un Ephad privé de courant durant 5h

La fragilité actuelle du réseau électrique ne permet pas de fixer une date précise de résolution de la crise, compte tenu des travaux nécessaires. Le maire des 11e et 12e arrondissements insiste sur l’urgence pour Enedis de prendre en considération l’importance de la situation et d’assurer pleinement sa mission de service public.

La situation préoccupante des coupures d’électricité a également des répercussions sur les établissements de santé et les Ehpad de la région, comme en témoigne l’incident à l’Ephad “Résidence Marseillane” où l’absence d’électricité le samedi 8 juillet a empêché l’utilisation de l’ascenseur pendant 5 heures.