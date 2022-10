Share on Facebook

Lundi 3 octobre 11h : la CCI Aix-Marseille-Provence et la Banque de France présentent la conjoncture économique internationale, nationale, régionale et métropolitaineMaison des entreprises d'Aix – PAAP, 45 Rue Frédéric Joliot, Aix-en-Provence Mardi 4 octobre 9h - 19h : Séminaires Business events, salon consacré au tourisme d'affaires et de l'événementielLa Cartonnerie, Friche de la Belle…