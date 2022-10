L’information est tombée le 30 septembre. Le tribunal de Bobigny a tranché en faveur de l’offre de la CMA CGM pour la reprise du groupe et de ses 850 salariés pour 81 millions d’euros. Le président milliardaire du groupe, Rodolphe Saadé, devient le seul commandant à bord du journal la Provence après des mois de tensions avec Xavier Niel (NJJ).

Il y a un an, jour pour jour, disparaissait l’ancien propriétaire de La Provence, Bernard Tapie. Les 89% des parts détenues par le Groupe Bernard Tapie (GBT) étaient donc remises en jeu depuis le 3 octobre 2021. Les deux seuls candidats au rachat de ces parts ont lutté pendant des mois pour récupérer le quotidien régional, jusqu’au 30 août 2022, date à laquelle Xavier Niel – déjà actionnaire minoritaire du groupe (11%) – a accepté de vendre ses parts à Rodolphe Saadée à la suite d’un voyage présidentiel en Algérie.

Les deux hommes ont également réussi à s’entendre pour créer une « une société contrôlée et financée conjointement dans le but de développer la nouvelle imprimerie dans le Var », selon un communiqué du 30 août. D’ici 2024, cette nouvelle imprimerie aura pour vocation d’imprimer l’ensemble des éditions des titres des groupes La Provence et Nice-Matin, hors Corse-Matin qui possède ses propres rotatives.

Entrée du siège de La Provence dans le 15e arrondissement de Marseille (Crédit : MG/Gomet’)

C’est donc sans surprise, mais avec un « grand soulagement » que les salariés ont appris vendredi que leur avenir allait être dorénavant plus apaisé. Pour les six CSE majoritaires de l’entreprise, ce rachat par la CMA CGM était de loin la meilleure option depuis le début des offres. La promesse de Rodolphe Saadé, dès le départ, de maintenir les 850 postes, d’investir plus de 30 millions d’euros sans attendre un retour sur investissement avec cinq ans, et de développer le web du média, était trois avantages considérables pour les représentants du personnel.

Le milliardaire a ainsi fait ses premiers pas, très remarqués, dans le monde médiatique. Le rachat du quotidien régional de la ville où il a grandi, où son père, Jacques Saadé a développé le 3e armateur mondial à Marseille, lui permet d’avoir un premier ancrage fort sur son territoire. Mais Rodolphe Saadé ne semble pas vouloir s’en tenir au seul rachat de La Provence. L’homme d’affaires est actuellement en lice pour reprendre M6, dont la fusion avec TF1 a été abandonné plus tôt en septembre.

