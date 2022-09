Les premières Rencontres du vélo et des mobilités douces à Aix Marseille, organisées par Gomet’ Media, se dérouleront vendredi 14 octobre au Mucem de 9h à 19h, sous le haut patronage de Clément Beaune, le ministre des Transports.

Ce rendez-vous inédit rassemblera durant une journée des élus, des décideurs publics et privés, des associations d’usagers, des clubs sportifs mais aussi des fabricants, des prestataires de services, des industriels et autres professionnels des mobilités douces et de la fabrique de la ville apaisée et décarbonée.

L’objectif de ces rencontres qui mobilisent plus d’une quarantaine de partenaires et donnent la parole à une cinquantaine d’intervenants, est de permettre aux participants de mieux connaître les bonnes pratiques, de s’informer sur les dispositifs d’aides mis en en place, de découvrir les innovations et d’aborder les multiples dimensions des nouveaux enjeux liés à la ville libérée du tout-voiture. Carrefour d’échanges, l’événement propose également une série d’animations et d’expériences à ses visiteurs avec des balades extérieures accompagnées, des ateliers, des projections et des expositions.

Les mobilités douces à Aix Marseille, on en parle au Mucem le 14/10 (Crédit Gomet’/JFE)

Réunissant une multitude d’acteurs locaux, l’événement veut également mettre en lumière les initiatives inspirantes avec une sélection de coups de cœur qui seront présentés en fin de journée. Afin de contribuer à l’accélération des changements en matière de vélo et des mobilités douces, la journée s’achèvera par une déclaration finale coconstruite avec les acteurs de l’écosystème local et qui sera remise aux institutions.

Les rencontres du vélo et des mobilités douces, événement labellisé par le réseau national France Mobilités, seront rythmées par de nombreuses séquences :



· Conférences/tables rondes. Après la séance inaugurale, marquée par l’intervention du ministre des Transports, Clément Beaune, en présence en tant du grand témoin Olivier Schneider, président national de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), plusieurs thématiques seront abordées avec des décideurs, experts et autres praticiens des mobilités douces : modèle inspirant dans d’autres métropoles, aménagements qui font accélérer, cyclo-tourisme, cyclo-logistique et écosystème.

· Innovation et start-up avec un espace de rencontres et une pitch party.

· Des ateliers pour apprendre, s’exercer et/ou coconstruire (Cerema Méditerranée, The Shift Project,…) des expositions (des pistes cyclables dessinées par des architectes et urbanistes), des projections (Tous en selle).

· Des espaces de rencontres et de présentation (stands) dans le forum du Mucem avec nos partenaires. (Plus de détails dans le pré-programme joint).

Plus de 500 décideurs publics et privés sont attendus lors de l’événement qui est accessible, dans la limite des places disponibles sur inscription gratuite sur le site des Rencontres.

Inscrivez-vous dès à présent

(événement gratuit mais nombre de places limité)

Pour participer en tant que partenaire, contactez-nous !

Manon Ladonski 06.37.76.46.47

contact@gomet.net

Liens utiles :



> Le site des Rencontres

> L’actualité du vélo dans la métropole et dans la région à retrouver dans notre rubrique transports