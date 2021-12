Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 6 décembre 17h30 : le maire de Marseille Benoît Payan et l'adjointe à l'enseignement supérieur et à la vie étudiante Aurélie Biancarelli Lopes accueillent 42 nouveaux chercheurs et 12 lauréats du 1er prix de thèse de la Ville de MarseilleHôtel de ville, Espace bargemon, 13002 Marseille Mardi 7 décembre 9h : journée de la…