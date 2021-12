Lundi 6 décembre, à l’issue d’un nouveau conseil de défense sanitaire, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé une nouvelle série de mesures pour tenter d’endiguer la cinquième vague de Covid-19.

Vaccination des 5-11 ans, protocole de niveau 3 dans les écoles

Concernant les écoles, le protocole sanitaire passe au niveau 3. Cela signifie que les écoliers devront non seulement porter le masque en intérieur mais également à l’extérieur, dans les cours d’école. Les sports collectifs seront restreints et la procédure de dépistage systématique déjà annoncée par Olivier Véran se poursuivra. Le Premier ministre a également annoncé l’ouverture non obligatoire de la vaccination aux 5-11 ans présentant des risques (maladies chroniques, obésité, …) à compter du 15 décembre. Il bénéficieront d’une « version diluée de Pfizer qui sera livrée le 13 décembre », précise Olivier Véran, qui ajoute que « le taux d’incidence est de plus de 800 aujourd’hui chez les enfants scolarisés ».

« Lever le pied sur les moments de convivialité »

« Nous connaissons les gestes barrières, mais nous avons eu tendance à baisser la garde ces derniers temps », a concédé Jean Castex. Le Premier ministre a ainsi invité à « lever le pied sur les moments de convivialité » qu’ils soient professionnels ou privés afin de lutter contre la circulation de la cinquième vague de covid-19. Par ailleurs, la vigilance sera renforcée sur les marchés de Noël, notamment concernant les dégustations de produits qui devront se faire dans un espace dédié comme c’est déjà le cas, par exemple, sur le marché de Noël de Strasbourg.

Le chef du gouvernement s’attaque plus durement aux discothèques, qui devront fermer durant quatre semaine à partir du vendredi 10 décembre, jusqu’à début janvier. L’objectif est de limiter les contaminations à l’approche des fêtes et plus particulièrement le soir du nouvel an. Les professionnels du secteur feront l’objet d’un accompagnement financier pour affronter ce nouveau coup de massue.

Cinquième vague du covid-19 : le télétravail recommandé

Le Premier ministre a incité les entreprises « qui ne l’ont pas encore fait » à privilégier le télétravail. « Dans la fonction publique, il sera possible d’aller jusqu’à trois jours de télétravail » a précisé Jean Castex. S’il ne s’agit que d’une recommandation, le chef du gouvernement n’exclut pas « de recourir à l’obligation » si elle n’est pas observée.

Omicron, « un variant plus contagieux mais pas forcément plus dangereux »

Ces mesures interviennent alors que la situation sanitaire se dégrade fortement dans le pays : « Les admissions en soins critiques ont augmenté de 40% en une semaine » alerte Olivier Véran. Pour autant, ce rebond n’est pas forcément corrélé à l’arrivé du variant Omicron, dont « 25 cas ont été observés en France ». « Ce variant est plus contagieux mais il n’est pas certain qu’il soit plus dangereux. De même, aucune étude clinique ne vient démontrer une quelconque résistance au vaccin ».

L’objectif affiché du gouvernement reste l’incitation à la vaccination : 200 centres de vaccination supplémentaires ont ainsi été créés ces deux dernières semaines, a annoncé Olivier Véran, qui rappelle également la possibilité de se faire vacciner dans les cabinets médicaux, les pharmacies, ou encore par les kiné, les infirmiers ou les sages-femmes. Enfin, l’injection d’une nouvelle dose pourra se faire sans rendez-vous pour les plus de 65 ans et les personnes déjà vaccinées.

