Pour cette quatrième émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Jocelyn Meire, président fondateur de Fask, le collectif des acteurs de la mode en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Alors que son association vient de publier le livre blanc de la transition écologique de la filière mode, Jocelyn Meire détaille les dernières pratiques éco-responsables en région Sud dans le secteur de la confection.

Il remarque une tendance vertueuse des entreprises du territoire, avec une volonté de proposer localement des produits plus respectueux de l’environnement. La Fask Academy, l’école de mode des Aygalades, cherche encore des élèves entre 15 et 18 ans. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle des décorations de Noël éco-responsables que la Ville de Marseille a inauguré vendredi 26 novembre. Plusieurs structures lumineuses disposées dans le centre-ville de Marseille ont été conçues à partir de 94 000 bouteilles en plastiques repêchées puis recyclées par la société Blachère.



En fin d’émission, Rémi Liogier présente un isolant naturel privilégié dans les derniers projets d’éco-construction du territoire : la paille de riz de Camargue. Très efficace contre les extrêmes de température et le bruit, ce matériau est bien moins nocif pour la planète que les isolants synthétiques.



La semaine prochaine, le plateau reçoit Samuel Olichon, fondateur d’AnotherWay.

Liens utiles :



