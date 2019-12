[9h30-18h – Marseille, Palais Longchamp] Célébration des 150 ans du palais Longchamp : visites guidées, exposition photos, spectacles « Fontaines dansantes » et « Lumières légendaires de Chine », jusqu’au 15 décembre.

[10h30 – Marseille, Palais du Pharo] La CPME13 organise le Salon entrepreneur 13, le 12 décembre prochain au palais du Pharo à Marseille (10h30 à 21h). 2 500 entrepreneurs et acteurs de l’écosystème économique local sont attendus. Au menu : 150 réseaux et exposants, des workshops tout au long de la journée, un village Cpme for start-up, un méga speed dating… et le déjeuner des grandes tables des acteurs économiques.

[17h30 – Martigues, Hôtel de Ville] Conseil de territoire du pays de Martigues.

[19h – Marseille, Les Docks] Grande braderie de la mode de Aides Marseille. Nocturne et défilé de mode : « L’amour sous toutes ses formes. »