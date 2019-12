Quel est l’accessoire indispensable des fêtes de Noël ? Gomet’ vous a déniché une idée à glisser sous le sapin, pour soi ou empaquetée pour offrir aux membres de la famille. Qui plus est solidaire.

L’histoire commence par la rencontre de deux personnes et se poursuit à quatre… pieds quand Émilie Omnès et Moussa Mokraoui décident de lancer leur marque de chaussons car, pour ces professeurs de yoga et de capoiera, le pied c’est sacré ! C’est ainsi qu’après une campagne de financement participatif largement réussie en novembre dernier, les premiers chaussons Omshoe ont été produits et livrés. Des chaussons légers, unisexe, en cuirs de recyclage, qui séduiront tous les adeptes de bien-être, que l’on pratique une discipline ou tout simplement pour la maison.

Engagés dans une véritable démarche écoresponsable, Émilie Omnès et Moussa Mokraoui cherchent à développer un cuir vegan et reversent 1% de leurs bénéfices à l’association Les Enfants de la Méditerranée qui œuvre pour la protection et l’éducation des plus jeunes.

Aujourd’hui, les chaussons Omshoe sont disponibles en cinq coloris – corail, curcuma, havane, chamois et noir -, la marque a développé également un modèle ballerine et le tout en vente en ligne.